Обрали заступника голови Любешівської райради

Заступником голови Любешівської районної ради обрали депутатаЦе трапилося під час засідання сесії райрали 21 червня.Кандидатуру Чикиди вніс голова районної ради. На засіданні були присутні 28 депутатів.Директор В'язівненської середньої школи, депутат районної радирозповів, що від кожної фракції обрали лічильну комісію. Однак дві фракції відмовилися брати участь в голосуванні, тож 10 депутатів навіть не брали бюлетенів. Проте усі 18 депутатів, які таки голосували, підтримали Марію Чикиду."Марія Тимофіївна пропрацювала на дуже багатьох посадах. Вона була і заступником голови, вона дуже серйозний професіонал. Окрім того, у районі є низка стоврених ОТГ, тож треба координувати владні структури, аби ефективніше працювати", - розповів Шукалович."Залишилося ще півтора року, треба попрацювати для людей ефективно... Вона дуже досвідчена, і має авторитет", - резюмував депутат.