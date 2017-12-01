Wizz Air вводить оплату на ручну поклажу у літаках





Про це повідомляє прес-служба лоукостера, - пишуть



"Оскільки у нас обмежений простір на борту, ми не можемо гарантувати, що ручна поклажа пасажирів буде подорожувати разом з ними в кабіні літака", - йдеться в повідомленні.



Тепер, щоб взяти з собою ручний багаж в салон літака, доведеться купувати Wizz Priority, вартість якого становить від €5 до €10 при покупці онлайн і €25 при покупці в аеропорту.



Wizz Priority дає право першочергового попадання в салон літака, можливість пронести ручну поклажу, а також маленьку сумку 40x30x18 см (наприклад фотоапарат або ноутбук), але не передбачає пріоритету при реєстрації і контролю з авіабезпеки.



В інших випадках ручний багаж буде поміщений в багажний відділ літака перед посадкою на борт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лоукостер Wizz Air змінив правила провезення ручної поклажі в своїх літаках. Було скасовано її безкоштовне провезення. Тепер тільки пасажири Wizz Priority зможуть взяти з собою багаж в салон.Про це повідомляє прес-служба лоукостера, - пишуть Українські новини "Оскільки у нас обмежений простір на борту, ми не можемо гарантувати, що ручна поклажа пасажирів буде подорожувати разом з ними в кабіні літака", - йдеться в повідомленні.Тепер, щоб взяти з собою ручний багаж в салон літака, доведеться купувати Wizz Priority, вартість якого становить від €5 до €10 при покупці онлайн і €25 при покупці в аеропорту.Wizz Priority дає право першочергового попадання в салон літака, можливість пронести ручну поклажу, а також маленьку сумку 40x30x18 см (наприклад фотоапарат або ноутбук), але не передбачає пріоритету при реєстрації і контролю з авіабезпеки.В інших випадках ручний багаж буде поміщений в багажний відділ літака перед посадкою на борт.

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