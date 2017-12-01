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Wizz Air вводить оплату на ручну поклажу у літаках

Wizz Air вводить оплату на ручну поклажу у літаках
Лоукостер Wizz Air змінив правила провезення ручної поклажі в своїх літаках. Було скасовано її безкоштовне провезення. Тепер тільки пасажири Wizz Priority зможуть взяти з собою багаж в салон.

Про це повідомляє прес-служба лоукостера, - пишуть Українські новини.

"Оскільки у нас обмежений простір на борту, ми не можемо гарантувати, що ручна поклажа пасажирів буде подорожувати разом з ними в кабіні літака", - йдеться в повідомленні.

Тепер, щоб взяти з собою ручний багаж в салон літака, доведеться купувати Wizz Priority, вартість якого становить від €5 до €10 при покупці онлайн і €25 при покупці в аеропорту.

Wizz Priority дає право першочергового попадання в салон літака, можливість пронести ручну поклажу, а також маленьку сумку 40x30x18 см (наприклад фотоапарат або ноутбук), але не передбачає пріоритету при реєстрації і контролю з авіабезпеки.

В інших випадках ручний багаж буде поміщений в багажний відділ літака перед посадкою на борт.

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Теги: Wizz Air, оплата, поклажа
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