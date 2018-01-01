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«Гід по знижках» від «ПортCity»*

«Гід по знижках» від «ПортCity»*
Вже традиційно торгово-розважальний центр «ПортCity» підготував чергову порцію знижок вихідного дня.

Тільки з 22 по 24 червня у ТРЦ «ПортCity» діятимуть неймовірні пропозиції від магазинів "Comfy", "АЛЛО" та "Фокстроту".

Так, у «Сomfy.ua» до -10% знижка + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент.

У «Фокстроті» до -30% знижки + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент. А при покупці від 3000 гривень ви гарантовано отримаєте цінний подарунок.

У магазині «Алло» діють -50% знижки на всі товари.

Тож, усіх запрошують завітати у ТРЦ «ПортCity» для вигідних покупок.
«Гід по знижках» від «ПортCity»*
«Гід по знижках» від «ПортCity»*
«Гід по знижках» від «ПортCity»*
«Гід по знижках» від «ПортCity»*

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Теги: ПортCity, Гід по знижках
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