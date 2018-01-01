«Гід по знижках» від «ПортCity»*





Тільки з 22 по 24 червня у ТРЦ «ПортCity» діятимуть неймовірні пропозиції від магазинів "Comfy", "АЛЛО" та "Фокстроту".



Так, у «Сomfy.ua» до -10% знижка + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент.



У «Фокстроті» до -30% знижки + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент. А при покупці від 3000 гривень ви гарантовано отримаєте цінний подарунок.



У магазині «Алло» діють -50% знижки на всі товари.



Тож, усіх запрошують завітати у ТРЦ «ПортCity» для вигідних покупок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже традиційно торгово-розважальний центр «ПортCity» підготував чергову порцію знижок вихідного дня.Тільки з 22 по 24 червня у ТРЦ «ПортCity» діятимуть неймовірні пропозиції від магазинів "Comfy", "АЛЛО" та "Фокстроту".Так, у «Сomfy.ua» до -10% знижка + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент.У «Фокстроті» до -30% знижки + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент. А при покупці від 3000 гривень ви гарантовано отримаєте цінний подарунок.У магазині «Алло» діють -50% знижки на всі товари.Тож, усіх запрошують завітати у ТРЦ «ПортCity» для вигідних покупок.

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