«Гід по знижках» від «ПортCity»*
Сьогодні, 17:47
Вже традиційно торгово-розважальний центр «ПортCity» підготував чергову порцію знижок вихідного дня.
Тільки з 22 по 24 червня у ТРЦ «ПортCity» діятимуть неймовірні пропозиції від магазинів "Comfy", "АЛЛО" та "Фокстроту".
Так, у «Сomfy.ua» до -10% знижка + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент.
У «Фокстроті» до -30% знижки + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент. А при покупці від 3000 гривень ви гарантовано отримаєте цінний подарунок.
У магазині «Алло» діють -50% знижки на всі товари.
Тож, усіх запрошують завітати у ТРЦ «ПортCity» для вигідних покупок.
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Тільки з 22 по 24 червня у ТРЦ «ПортCity» діятимуть неймовірні пропозиції від магазинів "Comfy", "АЛЛО" та "Фокстроту".
Так, у «Сomfy.ua» до -10% знижка + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент.
У «Фокстроті» до -30% знижки + спеціальні пропозиції на вибраний асортимент. А при покупці від 3000 гривень ви гарантовано отримаєте цінний подарунок.
У магазині «Алло» діють -50% знижки на всі товари.
Тож, усіх запрошують завітати у ТРЦ «ПортCity» для вигідних покупок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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