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Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь

Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь
Рідні розшукують 58-річного Вадима Васильовича Дишканта.

Останній раз виходив на зв'язок 15 червня, - повідомляє "Варта-1" на сторінці у facebook.

Чоловік повідомив, що перебуває у Львові і збирається їхати на Волинь у селище Іваничі.

Прикмети:
Був одягнений у білі штани, сорочку, темно-сіра кепка. При собі мав синій рюкзак та чорну дорожню сумку.

Звертатися за телефонами: 068-042-38-81 Даша (донька)
068-710-07-55 Настя (донька)

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Теги: розшук, чоловік, Львів, Волинь
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