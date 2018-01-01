Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь
Сьогодні, 17:34
Рідні розшукують 58-річного Вадима Васильовича Дишканта.
Останній раз виходив на зв'язок 15 червня, - повідомляє "Варта-1" на сторінці у facebook.
Чоловік повідомив, що перебуває у Львові і збирається їхати на Волинь у селище Іваничі.
Прикмети:
Був одягнений у білі штани, сорочку, темно-сіра кепка. При собі мав синій рюкзак та чорну дорожню сумку.
Звертатися за телефонами: 068-042-38-81 Даша (донька)
068-710-07-55 Настя (донька)
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Останній раз виходив на зв'язок 15 червня, - повідомляє "Варта-1" на сторінці у facebook.
Чоловік повідомив, що перебуває у Львові і збирається їхати на Волинь у селище Іваничі.
Прикмети:
Був одягнений у білі штани, сорочку, темно-сіра кепка. При собі мав синій рюкзак та чорну дорожню сумку.
Звертатися за телефонами: 068-042-38-81 Даша (донька)
068-710-07-55 Настя (донька)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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