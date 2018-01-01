Розшукують 58-річного чоловіка, який зник дорогою на Волинь

Вадима Васильовича Дишканта.



Останній раз виходив на зв'язок 15 червня, - повідомляє "Варта-1" на сторінці у



Чоловік повідомив, що перебуває у Львові і збирається їхати на Волинь у селище Іваничі.



Прикмети:

Був одягнений у білі штани, сорочку, темно-сіра кепка. При собі мав синій рюкзак та чорну дорожню сумку.



Звертатися за телефонами: 068-042-38-81 Даша (донька)

068-710-07-55 Настя (донька)

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