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Повідомили, чи потрапив лучанин у найкращу баскетбольну лігу планети

Повідомили, чи потрапив лучанин у найкращу баскетбольну лігу планети
Лучанин Богдан Близнюк не потрапив до жодного баскетбольного клубу під час драфту НБА.

Ярмарок баскетбольних талантів відбувся в ніч на 22 червня в Брукліні, - пише volynsport.

Можливість потрапити до стану клубів НБА мали 4 спортмени. 18-річний розігруючий захисник юніорської збірної України Іссуф Санон був обраний під 44-м піком БК "Вашингтон Візардс".

Трохи пізніше – під 47-м номером, до складу титулованого "Лос-Анджелес Лейкерс" відправився уродженець Черкас Святослав Михайлюк, який виступав останні роки за університет "Канзас".

Натомість ще двоє українців, які виставлялися на драфті – Близнюк і Кобець, не були обрані жодним клубом. Тепер найімовірніше, що баскетболісти продовжать кар’єру в Європі.

Довідково:

Драфт НБА — щорічна процедура вибору тридцятьма клубами Національної баскетбольної асоціації нових баскетболістів, що бажають розпочати кар'єру в найкращій баскетбольній лізі планети.

Зазвичай ці гравці — випускники американських коледжів, однак останнім часом збільшилося число спортсменів, що потрапляють в НБА з інших країн або щойно закінчили школу.

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Теги: спорт, баскетбол
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