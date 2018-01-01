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Поліція цілодобово зможе контролювати наявність документів на «євробляхи»

Поліція цілодобово зможе контролювати наявність документів на «євробляхи»
Кабінет Міністрів дав добро поліції контролювати ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

В постанові Кабміну №479 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів" йдеться про те, що відтепер поліція буде присутня на території пунктів митного контролю, у пунктах пропуску та інших місцях, де органи ДФС здійснюють митні формальності.

Постанову оприлюднили на офіційному порталі ввечері 21 червня і вона відразу ж набула чинності. Відтепер патрульні цілодобово зможуть контролювати процес ввезення автомобілів, наявність всіх документів на нього і припиняти усі можливі схеми ухилення від легального ввезення транспортних засобів в Україну.

Крім того, поліції дали доступ до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006". Метою нововведень є боротьба з порушенням митних правил і припинення будь-яких корупційних схем.

Експеримент триватиме до 31 грудня 2018 року. А ймовірність продовження контролю буде залежати від результатів, які буде видно зі звітів ДФС, МВС і Мінфіну.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив керівникам митних служб про те, що кожного з них очікує розмова з прокурором щодо безперешкодного в'їзду автомобілів на іноземній реєстрації в Україну.

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Теги: бляхи, патрульні
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