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Повідомили, коли у Луцьку буде наступний фудфест

Повідомили, коли у Луцьку буде наступний фудфест
Повідомили дату проведення фестивалю їжі у Луцьку.

28 та 29 ипня в Луцькому Замку пройде восьмий фестиваль Lutsk Food Fest: ЛІТО, - повідомили організатори.

Цього разу лучанам запропонують освіжаючі закуски, море прохолодних напоїв і екзотичні частування.

"В рамках шоу-програми виступлять зірки українського шоубізу, чиї імена давно вам знайомі", - повідомили організатори.

А також:
- брейкданс баттли
- мильне шоу
- кулінарні поєдинки
- цікаві зустрічі з відомими людьми
- стендапи
- музичний ярмарок

Повідомили, коли у Луцьку буде наступний фудфест



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Теги: їжа, фудфест
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