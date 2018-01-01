Повідомили, коли у Луцьку буде наступний фудфест





28 та 29 ипня в Луцькому Замку пройде восьмий фестиваль Lutsk Food Fest: ЛІТО, - повідомили організатори.



Цього разу лучанам запропонують освіжаючі закуски, море прохолодних напоїв і екзотичні частування.



"В рамках шоу-програми виступлять зірки українського шоубізу, чиї імена давно вам знайомі", - повідомили організатори.



А також:

- брейкданс баттли

- мильне шоу

- кулінарні поєдинки

- цікаві зустрічі з відомими людьми

- стендапи

- музичний ярмарок









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили дату проведення фестивалю їжі у Луцьку.28 та 29 ипня в Луцькому Замку пройде восьмий фестиваль Lutsk Food Fest: ЛІТО, - повідомили організатори.Цього разу лучанам запропонують освіжаючі закуски, море прохолодних напоїв і екзотичні частування."В рамках шоу-програми виступлять зірки українського шоубізу, чиї імена давно вам знайомі", - повідомили організатори.А також:- брейкданс баттли- мильне шоу- кулінарні поєдинки- цікаві зустрічі з відомими людьми- стендапи- музичний ярмарок

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію