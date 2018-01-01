Повідомили, коли у Луцьку буде наступний фудфест
Сьогодні, 19:52
Повідомили дату проведення фестивалю їжі у Луцьку.
28 та 29 ипня в Луцькому Замку пройде восьмий фестиваль Lutsk Food Fest: ЛІТО, - повідомили організатори.
Цього разу лучанам запропонують освіжаючі закуски, море прохолодних напоїв і екзотичні частування.
"В рамках шоу-програми виступлять зірки українського шоубізу, чиї імена давно вам знайомі", - повідомили організатори.
А також:
- брейкданс баттли
- мильне шоу
- кулінарні поєдинки
- цікаві зустрічі з відомими людьми
- стендапи
- музичний ярмарок
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28 та 29 ипня в Луцькому Замку пройде восьмий фестиваль Lutsk Food Fest: ЛІТО, - повідомили організатори.
Цього разу лучанам запропонують освіжаючі закуски, море прохолодних напоїв і екзотичні частування.
"В рамках шоу-програми виступлять зірки українського шоубізу, чиї імена давно вам знайомі", - повідомили організатори.
А також:
- брейкданс баттли
- мильне шоу
- кулінарні поєдинки
- цікаві зустрічі з відомими людьми
- стендапи
- музичний ярмарок
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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