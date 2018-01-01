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Волинські лісівники розповіли про допомогу атовцям

Волинські лісівники розповіли про допомогу атовцям
На Волині працівники лісогосподарських підприємств надають допомогу військовим та членам їхніх родин.

Про це розповів голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства Павло Матіюк, - інформує прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.

За словами Матіюка, свого часу представники наших лісогосподарств на підступах до Маріуполя збудували 100 фортифікаційних споруд, передали на передову чимало транспортних одиниць, забезпечили сім’ї учасників АТО дровами.

«І тепер, за можливості, надаємо посильну допомогу бійцям ЗСУ, добровольцям, підтримуємо їх сім’ї. Для прикладу, торік у нас на базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» відкрився Лісівничий молодіжний центр, де окрім членів учнівських лісництв, малечі наших працівників, часто бувають вдови і діти загиблих натовців і самі бійці», - сказав Павло Матіюк.

Віен підкреслив, що у цій російсько-українській війні брали участь і працівники лісового господарства. «Піклуємось і про них», - додав Матіюк.

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Теги: лісівники, Волинь
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