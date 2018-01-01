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Назвали обсяг збитків Луцька від негоди

Назвали обсяг збитків Луцька від негоди
Фінансові збитки, яких зазнав Луцьк після грози 18 червня, сягають до 200 тисяч гривень. Ця цифра не остаточна, вона ще підраховується. З цих коштів близько 40 тисяч гривень - це витрати на ремонт освітлення.

Про це 22 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» повідомив керівник департаменту житлово-комунального господарства міськради Юрій Крась, - пише Конкурент.

Тут враховані витрати на ремонт системи освітлення, промив каналізації, прибирання та спилювання дерев тощо.

Щодо особистих збитків, яких зазнали громадяни, то таких даних немає.


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Теги: збитки, негода, Луцьк
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