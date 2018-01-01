Назвали обсяг збитків Луцька від негоди

грози 18 червня, сягають до 200 тисяч гривень. Ця цифра не остаточна, вона ще підраховується. З цих коштів близько 40 тисяч гривень - це витрати на ремонт освітлення.



Про це 22 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» повідомив керівник департаменту житлово-комунального господарства міськради Юрій Крась, - пише



Тут враховані витрати на ремонт системи освітлення, промив каналізації, прибирання та спилювання дерев тощо.



Щодо особистих збитків, яких зазнали громадяни, то таких даних немає.





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