Майданчик для неповносправних дітей у Луцьку стоїть порожній





Ті гойдалки разом з пісочницею - то був спеціальний майданчик для дітей з особливими потребами. Нині той майданчик, збудований частково за бюджетні гроші - порожній, - пише інтернет-видання



Ініціаторка його облаштування Юлія Євпак розповідає, що частину коштів на спеціальний майданчик виграли на конкурсі громадських ініціатив від Луцької міської ради. Другу половину суми, близько 40 тисяч гривень, допомогли зібрати меценати й волонтери.



«На жаль пошкодили ту гойдалку, яка розрахована на дітей з особливими потребами, які на візочках. Все одно діти сідають на неї звичайні, по шестеро, по семеро і знову ламають. Ми зараз чесно кажучи не знаємо, чи варто її лагодити чи її зламають знову», - каже Юлія Євпак, яка наразі працює начальником відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міcької ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центральному парку Луцька підприємці встановили новий дитячий майданчик, на якому є спеціальна гойдалка для дітей на інвалідних візках. Цікаво, що півтора роки тому у цьому ж парку уже ставили дві такі гойдалки, втім їх дуже швидко зламали.Ті гойдалки разом з пісочницею - то був спеціальний майданчик для дітей з особливими потребами. Нині той майданчик, збудований частково за бюджетні гроші - порожній, - пише інтернет-видання Волинь24 з посиланням на сюжет 12 каналу.Ініціаторка його облаштування Юлія Євпак розповідає, що частину коштів на спеціальний майданчик виграли на конкурсі громадських ініціатив від Луцької міської ради. Другу половину суми, близько 40 тисяч гривень, допомогли зібрати меценати й волонтери.«На жаль пошкодили ту гойдалку, яка розрахована на дітей з особливими потребами, які на візочках. Все одно діти сідають на неї звичайні, по шестеро, по семеро і знову ламають. Ми зараз чесно кажучи не знаємо, чи варто її лагодити чи її зламають знову», - каже, яка наразі працює начальником відділу менеджменту та креативних індустрій департаменту культури Луцької міcької ради.

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