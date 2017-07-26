Працівники СБУ із Волині виграли «Кубок дружби»

На Волині відбулися 27-мі щорічні спортивні змагання «Кубок дружби» серед команд регіональних управлінь Служби безпеки України.Про це повідомили у прес-центрі СБУ.Цьогоріч у турнірі взяли участь представники управлінь СБ України у Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Команди змагались у семи видах спорту: міні-футбол, настільний теніс, стрільба, волейбол, шахи, плавання та легка атлетика.У вступному слові начальник УСБУ у Волинській областізазначив, що такі спортивні змагання сприяють згуртуванню працівників.У напруженій боротьбі «золото» змагань здобула команда Управління СБУ Волинської області, «срібло» – УСБУ в Хмельницькій області, «бронза» дісталась УСБУ в Рівненській області.Нововведенням цьогорічних змагань стала поява перехідної нагороди «Кубок дружби», яка вже в наступному році дістанеться новому переможцю.Під час заходу хвилиною мовчання присутні також вшанували працівників тернопільського та волинського Управлінь – підполковниката капітана, які загинули, виконуючи бойові завдання на сході країни.