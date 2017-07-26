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Працівники СБУ із Волині виграли «Кубок дружби»

Працівники СБУ із Волині виграли «Кубок дружби»
На Волині відбулися 27-мі щорічні спортивні змагання «Кубок дружби» серед команд регіональних управлінь Служби безпеки України.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Цьогоріч у турнірі взяли участь представники управлінь СБ України у Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Команди змагались у семи видах спорту: міні-футбол, настільний теніс, стрільба, волейбол, шахи, плавання та легка атлетика.

У вступному слові начальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк зазначив, що такі спортивні змагання сприяють згуртуванню працівників.

У напруженій боротьбі «золото» змагань здобула команда Управління СБУ Волинської області, «срібло» – УСБУ в Хмельницькій області, «бронза» дісталась УСБУ в Рівненській області.

Нововведенням цьогорічних змагань стала поява перехідної нагороди «Кубок дружби», яка вже в наступному році дістанеться новому переможцю.

Під час заходу хвилиною мовчання присутні також вшанували працівників тернопільського та волинського Управлінь – підполковника Руслана Муляра та капітана Віктора Мандзика, які загинули, виконуючи бойові завдання на сході країни.

Працівники СБУ із Волині виграли «Кубок дружби»
Працівники СБУ із Волині виграли «Кубок дружби»

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Теги: змагання, Луцьк
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