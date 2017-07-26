Працівники СБУ із Волині виграли «Кубок дружби»
Сьогодні, 21:48
На Волині відбулися 27-мі щорічні спортивні змагання «Кубок дружби» серед команд регіональних управлінь Служби безпеки України.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Цьогоріч у турнірі взяли участь представники управлінь СБ України у Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Команди змагались у семи видах спорту: міні-футбол, настільний теніс, стрільба, волейбол, шахи, плавання та легка атлетика.
У вступному слові начальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк зазначив, що такі спортивні змагання сприяють згуртуванню працівників.
У напруженій боротьбі «золото» змагань здобула команда Управління СБУ Волинської області, «срібло» – УСБУ в Хмельницькій області, «бронза» дісталась УСБУ в Рівненській області.
Нововведенням цьогорічних змагань стала поява перехідної нагороди «Кубок дружби», яка вже в наступному році дістанеться новому переможцю.
Під час заходу хвилиною мовчання присутні також вшанували працівників тернопільського та волинського Управлінь – підполковника Руслана Муляра та капітана Віктора Мандзика, які загинули, виконуючи бойові завдання на сході країни.
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Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Цьогоріч у турнірі взяли участь представники управлінь СБ України у Волинській, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Команди змагались у семи видах спорту: міні-футбол, настільний теніс, стрільба, волейбол, шахи, плавання та легка атлетика.
У вступному слові начальник УСБУ у Волинській області Юрій Фелонюк зазначив, що такі спортивні змагання сприяють згуртуванню працівників.
У напруженій боротьбі «золото» змагань здобула команда Управління СБУ Волинської області, «срібло» – УСБУ в Хмельницькій області, «бронза» дісталась УСБУ в Рівненській області.
Нововведенням цьогорічних змагань стала поява перехідної нагороди «Кубок дружби», яка вже в наступному році дістанеться новому переможцю.
Під час заходу хвилиною мовчання присутні також вшанували працівників тернопільського та волинського Управлінь – підполковника Руслана Муляра та капітана Віктора Мандзика, які загинули, виконуючи бойові завдання на сході країни.
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