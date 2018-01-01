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Волинських селян нажахав 2-метровий вуж

Волинських селян нажахав 2-метровий вуж
Вужа завздовжки більше двох метрів знайшли на своєму обійсті мешканці села Старі Червища у Камінь-Каширському районі.

Про це повідомляє Район.

Люди кажуть, що вуж-переросток приліз геть під самісіньку хату. Його селяни забили.

Жителі села розповідають, що ще й досі не можуть оговтатись від шоку, адже вужа таких розмірів вони ще не бачили.

Волинських селян нажахав 2-метровий вуж

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Теги: вуж, Волинь
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