Волинських селян нажахав 2-метровий вуж





Про це повідомляє



Люди кажуть, що вуж-переросток приліз геть під самісіньку хату. Його селяни забили.



Жителі села розповідають, що ще й досі не можуть оговтатись від шоку, адже вужа таких розмірів вони ще не бачили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вужа завздовжки більше двох метрів знайшли на своєму обійсті мешканці села Старі Червища у Камінь-Каширському районі.Про це повідомляє Район Люди кажуть, що вуж-переросток приліз геть під самісіньку хату. Його селяни забили.Жителі села розповідають, що ще й досі не можуть оговтатись від шоку, адже вужа таких розмірів вони ще не бачили.

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