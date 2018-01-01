Волинських селян нажахав 2-метровий вуж
Сьогодні, 01:16
Вужа завздовжки більше двох метрів знайшли на своєму обійсті мешканці села Старі Червища у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомляє Район.
Люди кажуть, що вуж-переросток приліз геть під самісіньку хату. Його селяни забили.
Жителі села розповідають, що ще й досі не можуть оговтатись від шоку, адже вужа таких розмірів вони ще не бачили.
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Про це повідомляє Район.
Люди кажуть, що вуж-переросток приліз геть під самісіньку хату. Його селяни забили.
Жителі села розповідають, що ще й досі не можуть оговтатись від шоку, адже вужа таких розмірів вони ще не бачили.
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