Голкіпер «Зорі» підписав контракт із «Реалом»

Андрій Лунін прибув до Мадрида для підписання угоди із «Реалом».



Про це пише



Футболіст приїхав для проходження медичних тестів і підписання трудової угоди з «Реалом».



Раніше преса оцінювала вартість цього переходу у 9-14 мільйонів євро.



Згодом у мадридському клубі офіційно підтвердили, що Лунін підписав контракт з «Реалом».



Трудова угода гравця розрахована на 6 сезонів.





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