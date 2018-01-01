Голкіпер «Зорі» підписав контракт із «Реалом»
Сьогодні, 22:21
Голкіпер луганської «Зорі» Андрій Лунін прибув до Мадрида для підписання угоди із «Реалом».
Про це пише UA-Футбол.
Футболіст приїхав для проходження медичних тестів і підписання трудової угоди з «Реалом».
Раніше преса оцінювала вартість цього переходу у 9-14 мільйонів євро.
Згодом у мадридському клубі офіційно підтвердили, що Лунін підписав контракт з «Реалом».
Трудова угода гравця розрахована на 6 сезонів.
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Про це пише UA-Футбол.
Футболіст приїхав для проходження медичних тестів і підписання трудової угоди з «Реалом».
Раніше преса оцінювала вартість цього переходу у 9-14 мільйонів євро.
Згодом у мадридському клубі офіційно підтвердили, що Лунін підписав контракт з «Реалом».
Трудова угода гравця розрахована на 6 сезонів.
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Коментарі 1
Молодець!!!
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