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Голкіпер «Зорі» підписав контракт із «Реалом»

Голкіпер «Зорі» підписав контракт із «Реалом»
Голкіпер луганської «Зорі» Андрій Лунін прибув до Мадрида для підписання угоди із «Реалом».

Про це пише UA-Футбол.

Футболіст приїхав для проходження медичних тестів і підписання трудової угоди з «Реалом».

Раніше преса оцінювала вартість цього переходу у 9-14 мільйонів євро.

Згодом у мадридському клубі офіційно підтвердили, що Лунін підписав контракт з «Реалом».

Трудова угода гравця розрахована на 6 сезонів.

Голкіпер «Зорі» підписав контракт із «Реалом»

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Теги: футбол
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