Луцький суд оштрафував двох патрульних і посадовця юстиції
Сьогодні, 07:13
Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнув двох патрульних поліцейських та начальника відділу Головного територіального управління юстиції у Волинській області.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Колишній та діючий правоохоронці і посадовець управління юстиції, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.
Суд їх визнав винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850-1700 гривень.
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