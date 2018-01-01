Луцький суд оштрафував двох патрульних і посадовця юстиції



Луцький міськрайонний суд до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнув двох патрульних поліцейських та начальника відділу Головного територіального управління юстиції у Волинській області.



Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Колишній та діючий правоохоронці і посадовець управління юстиції, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.



Суд їх визнав винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850-1700 гривень.



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