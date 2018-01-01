Лучани у соцмережі знову скаржаться на сморід





Про це вони повідомляють у соціальній мережі Facebook.



«Мені одній зараз смердить общ. туалетом з вікна? Відродження», -поцікавилася у спільноті «Теревені про Луцьк» Альона Самойленко.



У відповідь надійшли десятки повідомлень із аналогічними скаргами.



«На Соборності сморід!», - пише Яна Ястремська.



Лучани нарікали на сморід у різних куточках міста:



Мар'яна Галюк: «Декабристів теж погано пахне».



Анна Ліщук: «На Кравчука не те що смердить, аж очі вже ріже».



Оля Простопчук: «На Вишкові теж».



Olena Yuzva: «Чорновола теж сморід».



Наталія Березинська: «Клима Савури».



Елена Варченко: «І вокзал»



Віка Зінгель: «Біля Роддому «газова атака»



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