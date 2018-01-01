Лучани у соцмережі знову скаржаться на сморід
22 червень, 23:31
Мешканці Луцька ввечері 22 червня знову стали нарікати на неприємний запах.
Про це вони повідомляють у соціальній мережі Facebook.
«Мені одній зараз смердить общ. туалетом з вікна? Відродження», -поцікавилася у спільноті «Теревені про Луцьк» Альона Самойленко.
У відповідь надійшли десятки повідомлень із аналогічними скаргами.
«На Соборності сморід!», - пише Яна Ястремська.
Лучани нарікали на сморід у різних куточках міста:
Мар'яна Галюк: «Декабристів теж погано пахне».
Анна Ліщук: «На Кравчука не те що смердить, аж очі вже ріже».
Оля Простопчук: «На Вишкові теж».
Olena Yuzva: «Чорновола теж сморід».
Наталія Березинська: «Клима Савури».
Елена Варченко: «І вокзал»
Віка Зінгель: «Біля Роддому «газова атака»
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Про це вони повідомляють у соціальній мережі Facebook.
«Мені одній зараз смердить общ. туалетом з вікна? Відродження», -поцікавилася у спільноті «Теревені про Луцьк» Альона Самойленко.
У відповідь надійшли десятки повідомлень із аналогічними скаргами.
«На Соборності сморід!», - пише Яна Ястремська.
Лучани нарікали на сморід у різних куточках міста:
Мар'яна Галюк: «Декабристів теж погано пахне».
Анна Ліщук: «На Кравчука не те що смердить, аж очі вже ріже».
Оля Простопчук: «На Вишкові теж».
Olena Yuzva: «Чорновола теж сморід».
Наталія Березинська: «Клима Савури».
Елена Варченко: «І вокзал»
Віка Зінгель: «Біля Роддому «газова атака»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Перейменуйтесь на "Цитатник з фейсбука"!!!
Сьогодні вітер пвн-зх значить смердять очисні в липлянах
На Грушевского 9а,сморід цілий день! Шановна влада, якщо не взмозі вирішити таке питання, то звільніть місце, для тих хто дбатиме про людей!!!!Скари на 1580 не фіксують!
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