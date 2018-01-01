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Лучани у соцмережі знову скаржаться на сморід

Лучани у соцмережі знову скаржаться на сморід
Мешканці Луцька ввечері 22 червня знову стали нарікати на неприємний запах.

Про це вони повідомляють у соціальній мережі Facebook.

«Мені одній зараз смердить общ. туалетом з вікна? Відродження», -поцікавилася у спільноті «Теревені про Луцьк» Альона Самойленко.

У відповідь надійшли десятки повідомлень із аналогічними скаргами.

«На Соборності сморід!», - пише Яна Ястремська.

Лучани нарікали на сморід у різних куточках міста:

Мар'яна Галюк: «Декабристів теж погано пахне».

Анна Ліщук: «На Кравчука не те що смердить, аж очі вже ріже».

Оля Простопчук: «На Вишкові теж».

Olena Yuzva: «Чорновола теж сморід».

Наталія Березинська: «Клима Савури».

Елена Варченко: «І вокзал»

Віка Зінгель: «Біля Роддому «газова атака»

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Теги: сморід, Луцьк
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Коментарі 3
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Сьогодні вітер пвн-зх значить смердять очисні в липлянах
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На Грушевского 9а,сморід цілий день! Шановна влада, якщо не взмозі вирішити таке питання, то звільніть місце, для тих хто дбатиме про людей!!!!Скари на 1580 не фіксують!

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