Найважче – морально, - волинський водолаз про роботу





Про специфіку своєї професії розповів водолаз Світязької рятувальної станції Сергій Міліщук, - пише



Працюють водолази у водоймах зазвичай у парі: один занурюється, а інший лишається на човні, аби підстрахувати товариша. На річках чи там, де дно має якісь особливості рельєфу або захаращене, працюють по троє. Третій водолаз завжди готовий прийти на допомогу товаришеві, який у воді.



У них є своя мова знаків, яку рятувальники розуміють, можливо, краще, ніж шкільну граматику, бо від неї залежить чиєсь життя.



Сергієй Міліщук, який працює на Світязькій рятувальній станції з 2011 року, розповідає: «Вага спорядження залежить від ваги вантажу, десь до 45 кілограмів. Там, на дні, в основному, мул, майже нічого не видно. Влітку ще трохи простіше, а от взимку, коли над тобою товща льоду, то просто потрібно чітко виконувати свою роботу, а за сім років навички відшліфовані. За цей період я провів майже дві тисячі годин під водою. Це якщо рахувати тренувальні та робочі занурення разом. Одне навчальне занурення триває 60 хвилин».



Він зізнається, що у роботі найважче – морально.



«Бо ти вже напевне знаєш: тут трапилась біда. Найбільше запам’яталося, коли витягли з води двох дітей з однієї сім’ї. Розумієте, у нашій роботі найстрашніше безвихідь. Робота рятувальника ще дає надію, а водолаза – ні», - зазначив Міліщук.





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