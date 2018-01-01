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Аварія в Білорусі: БМП розчавила легкову автівку

Аварія в Білорусі: БМП розчавила легкову автівку
Колона військової техніки потрапила в ДТП у Білорусі. Поблизу міста Гродно водій однієї з бойових машин не розрахував швидкість на повороті.

Про це повідомляє ТСН.

Через це бронетраспортер занесло на зустрічну смугу, де під колеса БМП потрапив цивільний легковик.

Наїзд припав саме на бік водія – кермом та панеллю приладів йому розчавило ноги.

Чоловіка, зрештою, врятувало сидіння.



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Теги: ДТП
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