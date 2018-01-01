Аварія в Білорусі: БМП розчавила легкову автівку





Про це повідомляє



Через це бронетраспортер занесло на зустрічну смугу, де під колеса БМП потрапив цивільний легковик.



Наїзд припав саме на бік водія – кермом та панеллю приладів йому розчавило ноги.



Чоловіка, зрештою, врятувало сидіння.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колона військової техніки потрапила в ДТП у Білорусі. Поблизу міста Гродно водій однієї з бойових машин не розрахував швидкість на повороті.Про це повідомляє ТСН Через це бронетраспортер занесло на зустрічну смугу, де під колеса БМП потрапив цивільний легковик.Наїзд припав саме на бік водія – кермом та панеллю приладів йому розчавило ноги.Чоловіка, зрештою, врятувало сидіння.

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