Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.013, а продаж - 26.322.
Євро при купівлі становить - 30.175, при продажу - 30.790.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.633, продаж - 7.330.
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Євро при купівлі становить - 30.175, при продажу - 30.790.
Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.429.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.633, продаж - 7.330.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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