вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 22 червня

Курс валют у Луцьку на 22 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.013, а продаж - 26.322.

Євро при купівлі становить - 30.175, при продажу - 30.790.

Курс російського рубля: купівля - 0.371, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.633, продаж - 7.330.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карпати засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей
Сьогодні, 08:29
Лучани незадоволені підвищенням вартості проїзду у тролейбусах
Сьогодні, 07:43
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 22 червня Курс валют у Луцьку на 22 червня
22 червень, 09:11
Курс валют у Луцьку на 20 червня Курс валют у Луцьку на 20 червня
20 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 16 червня Курс валют у Луцьку на 16 червня
16 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 6 червня Курс валют у Луцьку на 6 червня
06 червень, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
Карпати засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку на 22 червня
Сьогодні, 09:00
 0
«Економим так, щоб малеча цього не відчула», - мати 8 дітей
Сьогодні, 08:29
 0
Медіа
відео
1/8