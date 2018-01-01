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Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО

Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО
Старі мережі, людський фактор та низька пропускна система призводять до каналізаційних проблем підтоплення у Луцьку під час злив.

Цю проблему обговорювали 22 червня під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE", - пише Конкурент.

Учасники дискусії погодилися, що існує фактор стихії, від якого не можуть вберегтися повністю навіть дуже розвинені міста.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась зазначив, що мережі справді старі, побудовані ще у 60-70 роках. Частина з них, наприклад, на проспекті Грушевського, закладені на глибині 4 метрів, тож важко до них дістатися навіть для ремонту. Юрій Крась не приховує, що зіграв і людський фактор, адже не виключено, що десь комунальні служби не очищені. Де-не-де треба збільшувати діаметр труб. Окрім цього директор департаменту зауважив, що у місті зменшується ґрунтове покриття.

"Питання у тому, що за останні роки, збільшилася площа водозбору. Коли не ремонтувалися двори, не робилися такими темпами дороги, не було стільки мощення, то вода йшла у землі. Нині всі нові двори підключені до старих мереж каналізації. Нових за останні роки майже не було побудовано", - зазначив Юрій Крась. На ці роботи коштів не достатньо. Якщо скерувати кошти на мережі, то на дороги не вистачить.

Колишній заступник міського голови Сергій Григоренко зазначив, що потрібно комплексно підходити до питання каналізації, її очистки та будівництва. Окрім цього, на його думку, потрібно покращити інформування населення щодо можливої негоди.


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Теги: злива, Луцьк, підтоплення
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