вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як працюватиме сервісний центр МВС на Волині у святкові дні

Як працюватиме сервісний центр МВС на Волині у святкові дні
У період святкових днів сервісні центри МВС у Волинській області працюватимуть зі змінами у робочому графіку.

Про це інформує прес-служба РСЦ МВС у Волинській області.

Графік роботи територіальних сервісних центрів
РСЦ МВС у Волинській області:

27 червня — робочий день (скорочений до 17.00);

28 червня — вихідний день;

29, 30 червня – робота за звичним графіком.

Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:
23 червня — робочий день (до 16.45);

27 червня — робочий день (до 17.00);

28 червня – 1 липня – вихідні дні.

Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сервісні центри МВС, графік, робота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
Сьогодні, 10:46
Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
Сьогодні, 10:21
Як працюватиме сервісний центр МВС на Волині у святкові дні
Сьогодні, 10:04
Карпати засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Пояснили, чому затоплює Луцьк під час зливи. ВІДЕО
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Повідомили, як працюватиме ПриватБанк у новорічно-різдвяні свята* Повідомили, як працюватиме ПриватБанк у новорічно-різдвяні свята*
22 грудень, 2017, 21:01
Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку Повідомили, коли не працюватиме Генконсульство Польщі в Луцьку
30 жовтень, 2017, 14:42
Повідомили, як працюватимуть ринки Луцька на День Незалежності Повідомили, як працюватимуть ринки Луцька на День Незалежності
15 серпень, 2017, 13:04
На новорічні свята ПриватБанк працює в онлайн-режимі* На новорічні свята ПриватБанк працює в онлайн-режимі*
30 грудень, 2016, 10:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
Низький уклін вам та шана, - Порошенко привітав ветерана війни зі столітнім ювілеєм
Сьогодні, 11:07
 0
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
Сьогодні, 10:46
 0
Життя на місці смерті: як зону відчуження «захоплює» ліс
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8