Як працюватиме сервісний центр МВС на Волині у святкові дні

У період святкових днів сервісні центри МВС у Волинській області працюватимуть зі змінами у робочому графіку.Про це інформує прес-служба РСЦ МВС у Волинській області.Графік роботи територіальних сервісних центрівРСЦ МВС у Волинській області:27 червня — робочий день (скорочений до 17.00);28 червня — вихідний день;29, 30 червня – робота за звичним графіком.Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:23 червня — робочий день (до 16.45);27 червня — робочий день (до 17.00);28 червня – 1 липня – вихідні дні.Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.