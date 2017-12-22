Як працюватиме сервісний центр МВС на Волині у святкові дні
Сьогодні, 10:04
У період святкових днів сервісні центри МВС у Волинській області працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Про це інформує прес-служба РСЦ МВС у Волинській області.
Графік роботи територіальних сервісних центрів
РСЦ МВС у Волинській області:
27 червня — робочий день (скорочений до 17.00);
28 червня — вихідний день;
29, 30 червня – робота за звичним графіком.
Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:
23 червня — робочий день (до 16.45);
27 червня — робочий день (до 17.00);
28 червня – 1 липня – вихідні дні.
Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
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Про це інформує прес-служба РСЦ МВС у Волинській області.
Графік роботи територіальних сервісних центрів
РСЦ МВС у Волинській області:
27 червня — робочий день (скорочений до 17.00);
28 червня — вихідний день;
29, 30 червня – робота за звичним графіком.
Графік роботи Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області:
23 червня — робочий день (до 16.45);
27 червня — робочий день (до 17.00);
28 червня – 1 липня – вихідні дні.
Проконсультуватись про порядок отримання послуг можна за телефонами (044) 290-18-99, (0332) 77-19-74 або на офіційній сторінці Facebook Головного сервісного центру МВС та Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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