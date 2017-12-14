вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО

На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
У Рівному рятувальники ліквідували пожежу на залізничній станції.

Інцидент трапився 23 червня о 00:13, - інформує ДСНС України у Рівненській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла у одному з вагонів вантажного потяга з деревиною. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовану цистерну з паливо-мастильними матеріалами.

Вже о 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено чотири автомобілі спецтехніки ДСНС 19 чоловік особового складу, один пожежний потяг та шість працівників пожежного потягу.

На разі причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потяг, пожежа, Рівне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
Сьогодні, 11:11
Низький уклін вам та шана, - Порошенко привітав ветерана війни зі столітнім ювілеєм
Сьогодні, 11:07
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
Сьогодні, 10:46
Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
Сьогодні, 10:21
Як працюватиме сервісний центр МВС на Волині у святкові дні
Сьогодні, 10:04
Схожі новини
У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера
04 червень, 12:12
У Рівному на заправці горіло авто. ФОТО. ВІДЕО У Рівному на заправці горіло авто. ФОТО. ВІДЕО
08 травень, 13:46
У Рівному чоловіку спалили авто і будинок У Рівному чоловіку спалили авто і будинок
14 грудень, 2017, 12:00
Пожежа у Рівному: евакуювали 10 людей, 1 чоловік - мертвий. ВІДЕО Пожежа у Рівному: евакуювали 10 людей, 1 чоловік - мертвий. ВІДЕО
12 грудень, 2017, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
Низький уклін вам та шана, - Порошенко привітав ветерана війни зі столітнім ювілеєм
Сьогодні, 11:07
 0
На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
Сьогодні, 10:46
 0
Життя на місці смерті: як зону відчуження «захоплює» ліс
Сьогодні, 10:27
 0
Медіа
відео
1/8