На рівненському вокзалі горів потяг. ФОТО
Сьогодні, 10:46
У Рівному рятувальники ліквідували пожежу на залізничній станції.
Інцидент трапився 23 червня о 00:13, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла у одному з вагонів вантажного потяга з деревиною. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовану цистерну з паливо-мастильними матеріалами.
Вже о 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі було залучено чотири автомобілі спецтехніки ДСНС 19 чоловік особового складу, один пожежний потяг та шість працівників пожежного потягу.
На разі причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
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Інцидент трапився 23 червня о 00:13, - інформує ДСНС України у Рівненській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла у одному з вагонів вантажного потяга з деревиною. Існувала загроза перекидання полум’я на поруч розташовану цистерну з паливо-мастильними матеріалами.
Вже о 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації пожежі було залучено чотири автомобілі спецтехніки ДСНС 19 чоловік особового складу, один пожежний потяг та шість працівників пожежного потягу.
На разі причини виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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