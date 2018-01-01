Низький уклін вам та шана, - Порошенко привітав ветерана війни зі столітнім ювілеєм

У Запоріжжі Президентзустрівся з учасником Другої світової війни 1939 – 1945 роківта привітав його зі 100-літнім ювілеєм.Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.Під час відвідування однієї з військових частин Національної гвардії України, Глава держави вручив герою орден «З мужність» ІІІ ступеня, відзначивши його героїзм і самовідданість, виявлені у період Другої світової війни 1939 – 1945 років, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.«Дорогий Іван Анікейович – низький уклін вам та шана за ваш життєвий шлях. Подяка від всього українського народу і за ваші бойові подвиги, і за онука-героя. Я щиро вітаю вас з вашим сторічним ювілеєм і спеціально для цього сьогодні прилетів у Запоріжжя. Щоб вся країна бачила як ми шануємо героїв», - звернувся Петро Порошенко до ветерана.Президент нагадав, що три роки тому мав за честь вітати Івана Анікейовича у залі Верховної Ради на урочистих зборах з нагоди 70-річчя перемоги у Другій світовій війні.«Ваша родинна історія, шановний Іван Анікейович, пролунала на всю Україну. Більше того – пролунала на весь світ як Ваше особисте звернення до Путіна, який особисто розв’язав цю війну. І ваше звернення почув український народ і, без жодного сумніву, почули всі народи світу, включаючи росіян», - зазначив він.Іван Залужний звернувся до Верховного Головнокомандувача і підкреслив, що як ветеран Другої світової, капітан 1 рангу вірить у мужніх воїнів, які сьогодні захищають Україну від ворога та їх сили. «Не хвилюйтеся – те, що ми завоювали у 1945-му нікому ми не віддамо. Ми віримо у сучасну молодь. Вони кажуть: «ми боротимемося до останнього патрона, але на нашу землю ніхто не зайде». Тому слава, слава, нашій героїчній молоді і слава Україні», - сказав він.Президент ще раз подякував ветерану за службу і запевнив, що влада і сучасне військо виправдають його сподівання. «Служу народу України. Служу нашій славній молоді. Будемо навчати і допомагати. Віримо у них і нікому не дозволимо топтати нашу рідну українську землю», - додав Іван Залужний.Петро Порошенко та Іван Залужний також вшанували пам'ять воїнів, загиблих в АТО і поклали квіти до пам'ятного знаку на території частини.Іван Анікейович Залужний народився у 1918 році в селі Кіслічуватое Томаківського району Дніпропетровської області.У 1938 році був призваний в 14 гірничо-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Під час Другої світової війни у складі 355 окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград, де був поранений в ногу. 14 серпня 1945 у складі десанту брав участь у боях за місто Сейсін (Північна Корея). Пройшов усю війну (а також японську кампанію), дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «Захиснику Вітчизни» та ювілейною медаллю «60 років визволення України від фашистських загарбників», двома орденами Червоного прапора, орденом Червоної зірки, двома орденами Вітчизняної війни II ступеня, медаллю «За бойові заслуги», Почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді та іншими нагородами.10 серпня 2014 року під час обстрілу терористами блокпоста в районі Амвросіївки Донецької області був смертельно поранений онук ветерана - 23-річний молодший лейтенант Іван Гутник-Залужний. Ціною свого життя він врятував бойових товаришів. Іван посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.Донька Івана Анікейовича Залужного (мати Івана Гутник-Залужного) - Галина Іванівна пройшла війну в Афганістані.