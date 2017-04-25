У Луцьку за недоношеними дітками стежитиме сучасна техніка від ПриватБанку*

Всеукраїнський благодійний фонд ПриватБанку “Допомагати просто!” та небайдужі клієнти придбали для Луцького клінічного пологового будинку монітори у реанімацію. Тепер лікарі зможуть ще ретельніше відстежувати ключові показники життєдіяльності недоношених діток та недужих жінок.Уже вдруге цього року благодійний фонд “Допомагати просто!” тішить волинські медичні заклади новою технікою. Цього разу клієнти ПриватБанку подарували Луцькому клінічному пологовому будинку шість моніторів пацієнта: три для новонароджених зі спеціальними неонатальними датчиками і три для дорослих пацієнток.Обладнання вартістю понад 270 тисяч гривень використовується у відділеннях інтенсивної терапії. В реанімації воно незамінне, адже контролює основні життєві показники пацієнта: серцебиття, частоту дихання, артеріальний тиск, вміст кисню в крові, температуру тощо. Апаратура працює безшумно, проте має вбудований сигнал тривоги, який сповіщає медиків про зміни стану.“У будь-якій справі є місце для людського фактору. У медицині на кону життя людей, тому, щоб не проґавити зміни у стані пацієнта вкрай важливо мати такі монітори. В Англії, наприклад, жодна лікарня не має права оперувати без них. Вони дають змогу контролювати основні критерії, за якими ми оцінюємо стан пацієнта і реагуємо на зміни, адже до нас потрапляють жінки з ускладненнями, патологіями, післяопераційні пацієнтки”, - розповів завідувач відділенням інтенсивної терапії“Перші години, дні життя малюків - найважливіші. Діти потребують постійного нагляду, тим паче, якщо вони з’явилися на світ занадто рано. Тому я вдячний клієнтам ПриватБанку, завдяки яким лікарі у Луцькому пологовому будинку матимуть сучасну техніку для догляду і за малечею, і за дорослими пацієнтами”, - зазначив директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанкуЛуцький клінічний пологовий будинок - медичний заклад, який знають далеко за межами Волині. Народжувати сюди приїжджають жінки з інших міст та областей. У рік тут приймають понад 4 тисячі пологів. До того ж, у заклад привозять глибоко недоношених діток із районних лікарень. За рік через відділення дитячої реанімації “проходить” понад 400 маленьких пацієнтів.Тому сучасне обладнання - це не розкіш, а потреба для закладу такого рівня.“У нас було два схожих моніторів, але цього недостатньо. Тому такий подарунок від благодійників дуже потрібний. Останнім часом наше відділення постійно переповнене, і всі дітки потребують постійного нагляду й контролю”, - поділився завідувач відділенням інтенсивної терапії новонароджених“У нас чудові лікарні, але техніка дозволяє зробити лікування ще ефективнішим. Велика вдячність благодійникам за такий подарунок для нашого медичного закладу”, - наголосив головний лікар пологового будинкуДо слова, кількість благодійників-клієнтів ПриватБанку невпинно зростає і торік ця цифра перевалила за мільйон.“Наші клієнти вражають - торік вони перерахували на благодійність більш ніж 40 мільйонів гривень і продовжують робити добрі справи. Луцький пологовий будинок - це тільки початок. Нову техніку отримають також Любомльсько-Шацьке територіальне медичне об’єднання та обласна дитяча лікарня. Ми дякуємо кожному, хто хоча б раз перерахував гроші на благодійність. Кожна гривня допомоги - це чиєсь життя та здоров’я”, - наголосивБлагодійні внески можна здійснити на сайті фонду blago.pb.ua, у Приват24, або ж у будь-якому банкоматі чи терміналі ПриватБанку.