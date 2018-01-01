У місті на Волині зловили чоловіка з ящиком маку
Сьогодні, 12:36
У центрі Нововолинська на проспекті Дружби затримали чоловіка з маком.
Інцидент трапився 22-го червня близько 17:00, - пише БУГ.
Житель Нововолинська перевозив на велосипеді нарковмісні рослини маку. Запевнив, що вирвав їх на міському кладовищі.
Молодика правоохоронці помітили під час патрулювання. Чоловік – наркозалежний, має судимість. Тому поліцейські вирішили перевірити чи не крадений транспорт та що в коробці.
Вилучений мак відправлять на експертизу. Слідство буде встановлювати місце ймовірного посіву.
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Інцидент трапився 22-го червня близько 17:00, - пише БУГ.
Житель Нововолинська перевозив на велосипеді нарковмісні рослини маку. Запевнив, що вирвав їх на міському кладовищі.
Молодика правоохоронці помітили під час патрулювання. Чоловік – наркозалежний, має судимість. Тому поліцейські вирішили перевірити чи не крадений транспорт та що в коробці.
Вилучений мак відправлять на експертизу. Слідство буде встановлювати місце ймовірного посіву.
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