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У місті на Волині зловили чоловіка з ящиком маку

У місті на Волині зловили чоловіка з ящиком маку
У центрі Нововолинська на проспекті Дружби затримали чоловіка з маком.

Інцидент трапився 22-го червня близько 17:00, - пише БУГ.

Житель Нововолинська перевозив на велосипеді нарковмісні рослини маку. Запевнив, що вирвав їх на міському кладовищі.

Молодика правоохоронці помітили під час патрулювання. Чоловік – наркозалежний, має судимість. Тому поліцейські вирішили перевірити чи не крадений транспорт та що в коробці.

Вилучений мак відправлять на експертизу. Слідство буде встановлювати місце ймовірного посіву.
У місті на Волині зловили чоловіка з ящиком маку
У місті на Волині зловили чоловіка з ящиком маку

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Теги: мак, Нововолинськ
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