На Волині за півроку затримали 40 наркодилерів
Сьогодні, 11:49
На Волині за 6 місяців 2018 року впіймали 40 людей, які збували наркотики.
Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.
Начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк розповів, що у червні упіймали лише одну злочинну групу, яка збувала наркотики.
«Це дуже важко, адже група має зв’язки, з відповідною ієрархією. Це все треба задокументувати. Аби ці особи понесли достойне покарання», - наголосив він.
Загалом цьогоріч упіймали 4 організовані злочинні групи та 40 людей, які займалися збутом наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.
Начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк розповів, що у червні упіймали лише одну злочинну групу, яка збувала наркотики.
«Це дуже важко, адже група має зв’язки, з відповідною ієрархією. Це все треба задокументувати. Аби ці особи понесли достойне покарання», - наголосив він.
Загалом цьогоріч упіймали 4 організовані злочинні групи та 40 людей, які займалися збутом наркотиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через сніг у Карпатах евакуюють людей
Сьогодні, 12:05
На Волині за півроку затримали 40 наркодилерів
Сьогодні, 11:49
На Волині затримали банду наркозлочинців: подробиці
Сьогодні, 11:39
У Луцьку активісти «Авто євро сила» пікетують поліцію. ФОТО
Сьогодні, 11:11