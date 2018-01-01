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На Волині за півроку затримали 40 наркодилерів

На Волині за півроку затримали 40 наркодилерів
На Волині за 6 місяців 2018 року впіймали 40 людей, які збували наркотики.

Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.

Начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк розповів, що у червні упіймали лише одну злочинну групу, яка збувала наркотики.

«Це дуже важко, адже група має зв’язки, з відповідною ієрархією. Це все треба задокументувати. Аби ці особи понесли достойне покарання», - наголосив він.

Загалом цьогоріч упіймали 4 організовані злочинні групи та 40 людей, які займалися збутом наркотиків.

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Теги: наркотики, Волинь
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