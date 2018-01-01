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У Луцьку для вирішення проблем із підтопленням на Відродження треба 6 мільйонів

У Луцьку для вирішення проблем із підтопленням на Відродження треба 6 мільйонів
Із 27 пунктів підтоплень Луцька за останні роки їх кількість зменшилася до 16.

Про це під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" повідомив голова департаменту житлово-комунального господарства Луцька Юрій Крась, - пише Конкурент.

"Поступово їх ліквідовуємо у межах тих коштів, які є. На Соборності будемо пробувати ряд заходів у межах коштів, які є, щодо зменшення навантаження центральної мережі. Десь спробуємо переключити до іншої мережі", - зазначив Юрій Крась. Також посадовець зазначив, що нині реально вирішити проблему з підтопленням у районі проспекту Відродження, міської лікарні. Для цього потрібно близько шести мільйонів гривень.

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Колишній заступник міського голови Сергій Григоренко зауважив, що кошти до бюджету у тому числі на ці потреби були би більші, якби керівництво міста продавало землю на аукціоні, а не здавала її в оренду. Так, як це сталося щодо землі на вулиці Рівненській.


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Теги: підтоплення, Луцьк, ЖКГ, Юрій Крась
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