У Луцьку для вирішення проблем із підтопленням на Відродження треба 6 мільйонів





Про це під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" повідомив голова департаменту житлово-комунального господарства Луцька Юрій Крась, - пише



"Поступово їх ліквідовуємо у межах тих коштів, які є. На Соборності будемо пробувати ряд заходів у межах коштів, які є, щодо зменшення навантаження центральної мережі. Десь спробуємо переключити до іншої мережі", - зазначив Юрій Крась. Також посадовець зазначив, що нині реально вирішити проблему з підтопленням у районі проспекту Відродження, міської лікарні. Для цього потрібно близько шести мільйонів гривень.



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Колишній заступник міського голови Сергій Григоренко зауважив, що кошти до бюджету у тому числі на ці потреби були би більші, якби керівництво міста продавало землю на аукціоні, а не здавала її в оренду. Так, як це сталося щодо землі на вулиці Рівненській.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 27 пунктів підтоплень Луцька за останні роки їх кількість зменшилася до 16.Про це під час суспільно-політичного ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" повідомив голова департаменту житлово-комунального господарства Луцька, - пише Конкурент "Поступово їх ліквідовуємо у межах тих коштів, які є. На Соборності будемо пробувати ряд заходів у межах коштів, які є, щодо зменшення навантаження центральної мережі. Десь спробуємо переключити до іншої мережі", - зазначив Юрій Крась. Також посадовець зазначив, що нині реально вирішити проблему з підтопленням у районі проспекту Відродження, міської лікарні. Для цього потрібно близько шести мільйонів гривень.Колишній заступник міського головизауважив, що кошти до бюджету у тому числі на ці потреби були би більші, якби керівництво міста продавало землю на аукціоні, а не здавала її в оренду. Так, як це сталося щодо землі на вулиці Рівненській.

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