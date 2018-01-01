Волинян закликають замальовувати рекламу наркотиків на стовпах
Сьогодні, 14:23
Поліція просить волинян замальовувати рекламу наркотиків, яку розміщують на стовпах, будинках тощо.
Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.
Начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк зазначив, що дуже складно знайти причетних до збуту наркотиків в інтернеті.
«Сайти зареєстровані на території інших країн. Певна робота ведеться, хоча вона технічно складна. Важко встановити причетність певних осіб, використовуються електронні гроші», - розповів поліцейський.
Він закликав волинян повідомляти про випадки реклами наркотиків на вулицях та в інтернеті.
«Рекламу можна замальовувати, тоді менше дітей та молоді будуть її бачити і, відповідно, хотіти щось придбати», - сказав
Володимир Костанюк.
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Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.
Начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк зазначив, що дуже складно знайти причетних до збуту наркотиків в інтернеті.
«Сайти зареєстровані на території інших країн. Певна робота ведеться, хоча вона технічно складна. Важко встановити причетність певних осіб, використовуються електронні гроші», - розповів поліцейський.
Він закликав волинян повідомляти про випадки реклами наркотиків на вулицях та в інтернеті.
«Рекламу можна замальовувати, тоді менше дітей та молоді будуть її бачити і, відповідно, хотіти щось придбати», - сказав
Володимир Костанюк.
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