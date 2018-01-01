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Волинян закликають замальовувати рекламу наркотиків на стовпах

Волинян закликають замальовувати рекламу наркотиків на стовпах
Поліція просить волинян замальовувати рекламу наркотиків, яку розміщують на стовпах, будинках тощо.

Про це йшлося у суботу, 23 червня, під час брифінгу.

Начальник управління протидії наркозлочинності Володимир Костанюк зазначив, що дуже складно знайти причетних до збуту наркотиків в інтернеті.

«Сайти зареєстровані на території інших країн. Певна робота ведеться, хоча вона технічно складна. Важко встановити причетність певних осіб, використовуються електронні гроші», - розповів поліцейський.

Він закликав волинян повідомляти про випадки реклами наркотиків на вулицях та в інтернеті.

«Рекламу можна замальовувати, тоді менше дітей та молоді будуть її бачити і, відповідно, хотіти щось придбати», - сказав
Володимир Костанюк.

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Теги: реклама, наркотики
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