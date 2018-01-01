вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У FigliMigli – безлімітний тариф*

У FigliMigli – безлімітний тариф*
У FigliMigli, що знаходиться в торгово-розважальному центрі "ПортCity" діє тариф «All Inclusive».

Все включено! Ви сплачуєте лише один раз 150 у будні, або 200 гривень у вихідні та отримуєте безлімітні ігри протягом дня у найкращих та найвеселіших ігрових зонах:

– батутна арена з неймовірною кількістю розваг;
– чотириповерховий лабіринт;
– скеля для найсміливіших малюків;
– дитячий майданчик;
– понад 20 різноманітних автоматів

Тож, завітайте до комплексу у будні після 20:00 та отримайте можливість скористатися тарифом «All Inclusive» зі знижкою 50%.
У FigliMigli – безлімітний тариф*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: FigliMigli, розваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У FigliMigli – безлімітний тариф*
Сьогодні, 18:01
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Сьогодні, 17:15
На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Сьогодні, 17:14
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Поліція розшукує 26-річного лучанина за скоєння тяжких злочинів. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Дітлахів запрошують на день татуся Дітлахів запрошують на день татуся
14 березень, 18:18
«FigliMigli» запрошують на матусин день «FigliMigli» запрошують на матусин день
07 березень, 09:32
У Луцьку дітей навчали робити яскраві десерти У Луцьку дітей навчали робити яскраві десерти
27 лютий, 18:23
Дітлахів кличуть на недільні розваги Дітлахів кличуть на недільні розваги
23 лютий, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
У FigliMigli – безлімітний тариф*
Сьогодні, 18:01
 0
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8