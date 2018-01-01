У FigliMigli – безлімітний тариф*
Сьогодні, 18:01
У FigliMigli, що знаходиться в торгово-розважальному центрі "ПортCity" діє тариф «All Inclusive».
Все включено! Ви сплачуєте лише один раз 150 у будні, або 200 гривень у вихідні та отримуєте безлімітні ігри протягом дня у найкращих та найвеселіших ігрових зонах:
– батутна арена з неймовірною кількістю розваг;
– чотириповерховий лабіринт;
– скеля для найсміливіших малюків;
– дитячий майданчик;
– понад 20 різноманітних автоматів
Тож, завітайте до комплексу у будні після 20:00 та отримайте можливість скористатися тарифом «All Inclusive» зі знижкою 50%.
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Все включено! Ви сплачуєте лише один раз 150 у будні, або 200 гривень у вихідні та отримуєте безлімітні ігри протягом дня у найкращих та найвеселіших ігрових зонах:
– батутна арена з неймовірною кількістю розваг;
– чотириповерховий лабіринт;
– скеля для найсміливіших малюків;
– дитячий майданчик;
– понад 20 різноманітних автоматів
Тож, завітайте до комплексу у будні після 20:00 та отримайте можливість скористатися тарифом «All Inclusive» зі знижкою 50%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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