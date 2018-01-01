У FigliMigli – безлімітний тариф*

У FigliMigli, що знаходиться в торгово-розважальному центрі "ПортCity" діє тариф «All Inclusive».Все включено! Ви сплачуєте лише один раз 150 у будні, або 200 гривень у вихідні та отримуєте безлімітні ігри протягом дня у найкращих та найвеселіших ігрових зонах:– батутна арена з неймовірною кількістю розваг;– чотириповерховий лабіринт;– скеля для найсміливіших малюків;– дитячий майданчик;– понад 20 різноманітних автоматівТож, завітайте до комплексу у будні після 20:00 та отримайте можливість скористатися тарифом «All Inclusive» зі знижкою 50%.