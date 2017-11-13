вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині 15-річний школяр бив і грабував людей

На Волині 15-річний школяр бив і грабував людей
На Волині судитимуть 15-річного мешканця одного з сіл Іваничівського району за крадіжки, грабежі та розбої.

Зазначається, що упродовж вересня 2017 – квітня 2018 року девятикласник, який уже притягувався до кримінальної відповідальності, 6 разів викрадав мобільні телефони: зі столів продавців у магазинах в Ковелі, реєстратури поліклініки, офісу страхової компанії, учительського столу в кабінеті однієї з шкіл у в Нововолинську, - інформує прес-служба прокуратури області.

Сам, а також разом з невстановленим поки спільником, хлопець 11 разів нападав на перехожих у Нововолинську й, іноді побивши потерпілого аж до втрати свідомості, відбирав гроші, барсетки, сумки, телефони.

На рахунку зловмисника також дві крадіжки з проникненням у торгівельні кіоски в шахтарському місці. Звідти він викрадав гроші та продукти харчування.

Усього злочинними діями обвинуваченого потерпілим завдано шкоди на майже 44 тис. грн.

Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розбій, школяр, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Лучани зібрали все необхідне для бабусі, яку напризволяще в лікарні кинула донька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З'явилось відео із затримання наркоторговців на Волині
Сьогодні, 13:50
На Одещині психічно хворий чоловік кинув гранату у поліцейських
Сьогодні, 13:30
На Волині 15-річний школяр бив і грабував людей
Сьогодні, 13:13
У Луцьку за недоношеними дітками стежитиме сучасна техніка від ПриватБанку*
Сьогодні, 12:58
У місті на Волині зловили чоловіка з ящиком маку
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
Лучанину «впаяли» 8,5 років тюрми за розбій Лучанину «впаяли» 8,5 років тюрми за розбій
22 січень, 14:41
Судили волинян, які зі зброєю пограбували житло Судили волинян, які зі зброєю пограбували житло
13 листопад, 2017, 15:08
На Волині судитимуть розбишаку, який з ножем напав на жінку На Волині судитимуть розбишаку, який з ножем напав на жінку
21 червень, 2017, 12:17
За розбійний напад волинянин відсидить більше 7 років За розбійний напад волинянин відсидить більше 7 років
13 жовтень, 2016, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
Патрульну поліцію Волині поповнили нові працівники. ФОТО
Сьогодні, 15:01
 0
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Сьогодні, 14:54
 0
Місто засинає, а порушники прокидаються: у Луцьку зловили чоловіка, який скидав сміття з вантажівки
Сьогодні, 14:44
 0
Волинян закликають замальовувати рекламу наркотиків на стовпах
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8