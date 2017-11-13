На Волині 15-річний школяр бив і грабував людей
Сьогодні, 13:13
На Волині судитимуть 15-річного мешканця одного з сіл Іваничівського району за крадіжки, грабежі та розбої.
Зазначається, що упродовж вересня 2017 – квітня 2018 року девятикласник, який уже притягувався до кримінальної відповідальності, 6 разів викрадав мобільні телефони: зі столів продавців у магазинах в Ковелі, реєстратури поліклініки, офісу страхової компанії, учительського столу в кабінеті однієї з шкіл у в Нововолинську, - інформує прес-служба прокуратури області.
Сам, а також разом з невстановленим поки спільником, хлопець 11 разів нападав на перехожих у Нововолинську й, іноді побивши потерпілого аж до втрати свідомості, відбирав гроші, барсетки, сумки, телефони.
На рахунку зловмисника також дві крадіжки з проникненням у торгівельні кіоски в шахтарському місці. Звідти він викрадав гроші та продукти харчування.
Усього злочинними діями обвинуваченого потерпілим завдано шкоди на майже 44 тис. грн.
Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
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Зазначається, що упродовж вересня 2017 – квітня 2018 року девятикласник, який уже притягувався до кримінальної відповідальності, 6 разів викрадав мобільні телефони: зі столів продавців у магазинах в Ковелі, реєстратури поліклініки, офісу страхової компанії, учительського столу в кабінеті однієї з шкіл у в Нововолинську, - інформує прес-служба прокуратури області.
Сам, а також разом з невстановленим поки спільником, хлопець 11 разів нападав на перехожих у Нововолинську й, іноді побивши потерпілого аж до втрати свідомості, відбирав гроші, барсетки, сумки, телефони.
На рахунку зловмисника також дві крадіжки з проникненням у торгівельні кіоски в шахтарському місці. Звідти він викрадав гроші та продукти харчування.
Усього злочинними діями обвинуваченого потерпілим завдано шкоди на майже 44 тис. грн.
Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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