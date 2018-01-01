З'явилось відео із затримання наркоторговців на Волині





Так, під час брифінгу, який відбувся сьогодні, 23 червня, правоохоронці розповіли деталі із затримання наркозлочинців.



Тож нині чоловікам висунули підозру за збут наркотичних засобів та хочуть обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. Окрім того, вилучили й кошти, які вдалося отримати за продаж речовин.



Усі учасники банди були причетні до збуту: наркоречовину клали у відповідному місці та забирали гроші. Окрім того, деякі кошти скидали їм на картку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині упіймали п'ятьох чоловіків, які виготовляли та збували амфетамін Так, під час брифінгу, який відбувся сьогодні, 23 червня, правоохоронці розповіли деталі із затримання наркозлочинців.Тож нині чоловікам висунули підозру за збут наркотичних засобів та хочуть обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. Окрім того, вилучили й кошти, які вдалося отримати за продаж речовин.Усі учасники банди були причетні до збуту: наркоречовину клали у відповідному місці та забирали гроші. Окрім того, деякі кошти скидали їм на картку.

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