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З'явилось відео із затримання наркоторговців на Волині

З'явилось відео із затримання наркоторговців на Волині
На Волині упіймали п'ятьох чоловіків, які виготовляли та збували амфетамін.

Так, під час брифінгу, який відбувся сьогодні, 23 червня, правоохоронці розповіли деталі із затримання наркозлочинців.

Тож нині чоловікам висунули підозру за збут наркотичних засобів та хочуть обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою. Окрім того, вилучили й кошти, які вдалося отримати за продаж речовин.

Усі учасники банди були причетні до збуту: наркоречовину клали у відповідному місці та забирали гроші. Окрім того, деякі кошти скидали їм на картку.


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Теги: наркозлочинці, брифінг, злочин
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