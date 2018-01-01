Місто засинає, а порушники прокидаються: у Луцьку зловили чоловіка, який скидав сміття з вантажівки





Порушника виявили о пів на третю ночі інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, які патрулювали містом, - інформує прес-служба муніципалів.



Зазначається, що про даний факт порушення муніципалів повідомили небайдужі мешканці міста.



Після профілактичної роботи, вони склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали зловили чоловіка, який скидав сміття з вантажівки поблизу моста через річку Стир на вулиці Ковельській.Порушника виявили о пів на третю ночі інспектори ГШР департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, які патрулювали містом, - інформує прес-служба муніципалів.Зазначається, що про даний факт порушення муніципалів повідомили небайдужі мешканці міста.Після профілактичної роботи, вони склали на чоловіка адміністративний протокол за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію