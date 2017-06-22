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Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО

Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять розстріляних в'язнів Луцької тюрми.

Скорботні заходи з цієї нагоди відбулися у суботу, 23 червня.

Розпочали пам'ятні урочистості з урочистої ходи від Свято-Троїцького кафедрального собору до місця розстрілу в'язнів Луцької тюрми – Замкової площі. У ній взяли участь представники влади, духовенства, небайдужі до історії міста лучани, а також представники місцевого осередку національної скаутської організації "Пласт". До слова, представники однієї з політичних сил прийшли на захід з партійними прапорами.

Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО


Під час урочистостей присутнім розповіли, що архівні документи свідчать про те, що на 10 червня 1941 року у Луцькій тюрмі утримували 2117 ув'язнених. Серед них - патріотично налаштована молодь, активісти, представники наукової та творчої інтелігенції. Усіх їх планували евакуювати у Вологду та Астрахань. Але енкаведисти вирішили питання простіше - прийняли рішення про фізичну ліквідацію людей без суду та слідства. Так загинули майже дві тисячі людей.

Тож пам'ять про цих людей вшанували хвилиною мовчання.

Священнослужителі, присутні на Замковій площі, звершили спільну молитву за упокій душ загиблих в'язнів. Митрополит Михаїл, освятивши пам'ятник загиблим, зауважив, що трагедія, яка сталася багато десятиліть тому, досі тривожить серця людей і дотепер її неможливо забути, а лише по-новому побачити.

Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО


Під час скорботного заходу до присутніх звернувся і заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, який закликав пам'ятати і шанувати історію і її уроки.

Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО
Прапори, пластуни і парасольки: як у Луцьку вшановували пам'ять розстріляних в'язнів. ФОТО


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Теги: в'язні, тюрма, жертви, вшанування, Луцьк
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