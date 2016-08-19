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На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей

На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей
На трасі Київ-Чоп у дорожньо-транспортній пригоді постраждало троє людей.

Інцидент трапився 23 червня о 1:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Так, зіткнулися автомобілі ГАЗ та Opel. В останньому від удару виникла пожежа.

За попередньо інформацією обидва автомобілі рухалися у напрямку Києва. У селі Жадківка 23-річний водій Оpel, житель Житомирської області, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з фургоном. Від удару автомобіль житомирянина охопило полум’я.

З палаючої автівки водія дістали небайдужі свідки події.

Його з відкритою черепно-мозковою травмою та переломами госпіталізували в обласну лікарню. За життя чоловіка борються лікарі.

55-річного водія «ГАЗ» каретою швидкої медичної допомоги доставили до медзакладу з ранами рук. Його 37-річна пасажирка отримала закриту черепно-мозкову травму та забій хребта.

Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортною пригоди, зокрема чи були водії тверезими.


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Теги: аварія, траса, Ковель, пожежа, авто
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