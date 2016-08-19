На трасі Київ-Чоп вночі горіло авто, постраждало троє людей
Сьогодні, 15:10
На трасі Київ-Чоп у дорожньо-транспортній пригоді постраждало троє людей.
Інцидент трапився 23 червня о 1:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Так, зіткнулися автомобілі ГАЗ та Opel. В останньому від удару виникла пожежа.
За попередньо інформацією обидва автомобілі рухалися у напрямку Києва. У селі Жадківка 23-річний водій Оpel, житель Житомирської області, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з фургоном. Від удару автомобіль житомирянина охопило полум’я.
З палаючої автівки водія дістали небайдужі свідки події.
Його з відкритою черепно-мозковою травмою та переломами госпіталізували в обласну лікарню. За життя чоловіка борються лікарі.
55-річного водія «ГАЗ» каретою швидкої медичної допомоги доставили до медзакладу з ранами рук. Його 37-річна пасажирка отримала закриту черепно-мозкову травму та забій хребта.
Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортною пригоди, зокрема чи були водії тверезими.
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Інцидент трапився 23 червня о 1:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Так, зіткнулися автомобілі ГАЗ та Opel. В останньому від удару виникла пожежа.
За попередньо інформацією обидва автомобілі рухалися у напрямку Києва. У селі Жадківка 23-річний водій Оpel, житель Житомирської області, не впорався із керуванням та допустив зіткнення з фургоном. Від удару автомобіль житомирянина охопило полум’я.
З палаючої автівки водія дістали небайдужі свідки події.
Його з відкритою черепно-мозковою травмою та переломами госпіталізували в обласну лікарню. За життя чоловіка борються лікарі.
55-річного водія «ГАЗ» каретою швидкої медичної допомоги доставили до медзакладу з ранами рук. Його 37-річна пасажирка отримала закриту черепно-мозкову травму та забій хребта.
Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортною пригоди, зокрема чи були водії тверезими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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