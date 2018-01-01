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Зловили «на гарячому»: лучанин зливав фекалії у міську каналізацію

Зловили «на гарячому»: лучанин зливав фекалії у міську каналізацію
У Лкуцьку на вулиці Володимирській вранці, 22 червня, муніципали зловили чоловіка, який зливав фекалії у міську каналізацію.

Про це муніципали написали на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що мешканець будинку №11, вийшов вранці на вулицю та вирішив вилити у каналізаційну решітку всі нечистоти.

"Та сталась халепа. Його дії помітили муніципали, а «негідниця» решітка затримала продукти життєдіяльності", - йдеться у дописі.

З чоловіком проведено профілактичну роботу та покарано адміністративним протоколом за ст. 152 КУпАП про порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».


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Теги: муніципали, фекалії
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Коментарі 2
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Так ось від кого все зло!
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Винагороду ніби обіцяли! Агов, платіть, ось воно!!! Накінець зло буде покаране і ми заживемо в місті яке пахне квітами.
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