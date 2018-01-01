Зловили «на гарячому»: лучанин зливав фекалії у міську каналізацію





Про це муніципали написали на своїй сторінці у Facebook.



Зазначається, що мешканець будинку №11, вийшов вранці на вулицю та вирішив вилити у каналізаційну решітку всі нечистоти.



"Та сталась халепа. Його дії помітили муніципали, а «негідниця» решітка затримала продукти життєдіяльності", - йдеться у дописі.



З чоловіком проведено профілактичну роботу та покарано адміністративним протоколом за ст. 152 КУпАП про порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лкуцьку на вулиці Володимирській вранці, 22 червня, муніципали зловили чоловіка, який зливав фекалії у міську каналізацію.Про це муніципали написали на своїй сторінці у Facebook.Зазначається, що мешканець будинку №11, вийшов вранці на вулицю та вирішив вилити у каналізаційну решітку всі нечистоти."Та сталась халепа. Його дії помітили муніципали, а «негідниця» решітка затримала продукти життєдіяльності", - йдеться у дописі.З чоловіком проведено профілактичну роботу та покарано адміністративним протоколом за ст. 152 КУпАП про порушення п.п. 2.5.5.1.1. «Правил благоустрою міста Луцька».

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