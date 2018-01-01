На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО





Внаслідок автопригоди водій травмувався, - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель села Хрінники Демидівського району сусідньої Рівненської області. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де автомобіль перевернувся.



Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського медичного територіального медичного об’єднання. Пасажир легковика, 22-річний односелець водія, не постраждав.



Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Volkswagen Passat злетів у кювет та перекинувся.Внаслідок автопригоди водій травмувався, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель села Хрінники Демидівського району сусідньої Рівненської області. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де автомобіль перевернувся.Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського медичного територіального медичного об’єднання. Пасажир легковика, 22-річний односелець водія, не постраждав.Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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