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На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО

На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО
На автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Volkswagen Passat злетів у кювет та перекинувся.

Внаслідок автопригоди водій травмувався, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом транспортного засобу перебував 25-річний житель села Хрінники Демидівського району сусідньої Рівненської області. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де автомобіль перевернувся.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського медичного територіального медичного об’єднання. Пасажир легковика, 22-річний односелець водія, не постраждав.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО
На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО
На Волині Volkswagen злетів у кювет та перекинувся. ФОТО




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Теги: аварія, Волинь
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