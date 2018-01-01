Бабусю, яку кинули напризволяще в луцькій лікарні, відправили додому





Про це написала у групі Катерина Чубко.



За її словами, жінку виписали з лікарні в четвер, 21 червня.



"Пам'ятаєте цю бабусю Раю? Так от сьогодні їздила в лікарню, вирішила їй поїсти принести свіженького і тепленького борщика, а виявляється її в четверг уже виписали і дочка її приіхала і забрала бабусю! Зі здоров'ям теж наче все добре! Будемо надіятися, що у неї все гаразд! Дякую всім хто допомагав і медикам також!!! Харчі занесла в 427 палату там лежить Ігор (безхатько), тому якщо будете мати можливість то прийдіть до нього він буде дуже радий!!!, - йдеться у дописі.



Нагадаємо, 16 червня у мережі розповіли про бабусю, яка потрапила до лікарні із тріщиною в хребті. Їй відмовилися допомагати рідні, а донька просто кинула слухавку, коли бабуся до неї зателефонувала з проханням позичити грошей. Тож, небайдужі лучани зібрали гроші, засоби гігієни, а також приносили їжу для бабусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бабусю, яка опинилася у одній із лікарень Луцька без допомоги рідних , виписали додому.Про це написала у групі facebook "Теревені про Луцьк" користувачЗа її словами, жінку виписали з лікарні в четвер, 21 червня."Пам'ятаєте цю бабусю Раю? Так от сьогодні їздила в лікарню, вирішила їй поїсти принести свіженького і тепленького борщика, а виявляється її в четверг уже виписали і дочка її приіхала і забрала бабусю! Зі здоров'ям теж наче все добре! Будемо надіятися, що у неї все гаразд! Дякую всім хто допомагав і медикам також!!! Харчі занесла в 427 палату там лежить Ігор (безхатько), тому якщо будете мати можливість то прийдіть до нього він буде дуже радий!!!, - йдеться у дописі.Нагадаємо, 16 червня у мережі розповіли про бабусю, яка потрапила до лікарні із тріщиною в хребті. Їй відмовилися допомагати рідні, а донька просто кинула слухавку, коли бабуся до неї зателефонувала з проханням позичити грошей. Тож, небайдужі лучани зібрали гроші, засоби гігієни, а також приносили їжу для бабусі.

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