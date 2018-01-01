На вулицях Шацька встановили відеокамери





Як розповіла в.о. Шацького селищного голови, секретар Людмила Цевух, на реалізацію програми передбачено з бюджету громади 150 тис. грн, - пише



Тендер на закупівлю камер, їх встановлення та обслуговування виграла місцева фірма «Security house».



Поки закуплено сім камер відеоспостереження та програмне забезпечення до них, з яких шість уже запрацювали. Охоронна фірма встановила їх в центрі Шацька, у сквері, на в’їздах в селище, та виведені на центральний пульт Шацького відділення поліції.



«Повністю кошти ще не використали. Побачимо, як будуть працювати встановлені камери, а потім будемо докуповувати решту та встановлювати їх у найбільш «проблемних» громадських місцях та дорогах», - розповіла Людмила Цевух.



У Шацькому відділенні поліції також задоволені, що в селищній раді відгукнулися на їхню пропозицію та виділили кошти на закупівлю камер. Кажуть, самі камери - хороші, а зображення – якісне.



«Влітку у сезон відпочинку в Шацький район їде чимало відпочивальників, збільшується кількість потоку автотранспорту, відповідно – різних злочинів та ДТП. Система відеонагляду допоможе поліції вчасно реагувати на різні порушення, в тому числі й ситуацію на дорогах, оперативніше розкривати злочини. Сподіваємося також, що у Світязькій сільській раді також подбають про безпеку своїх громадян та відпочивальників, і долучаться до встановлення системи відеонагляду», - коментує начальник Шацького відділення поліції Андрій Семенюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку запрацювали камери відеоспостереження.Як розповіла в.о. Шацького селищного голови, секретар, на реалізацію програми передбачено з бюджету громади 150 тис. грн, - пише Район.Шацьк Тендер на закупівлю камер, їх встановлення та обслуговування виграла місцева фірма «Security house».Поки закуплено сім камер відеоспостереження та програмне забезпечення до них, з яких шість уже запрацювали. Охоронна фірма встановила їх в центрі Шацька, у сквері, на в’їздах в селище, та виведені на центральний пульт Шацького відділення поліції.«Повністю кошти ще не використали. Побачимо, як будуть працювати встановлені камери, а потім будемо докуповувати решту та встановлювати їх у найбільш «проблемних» громадських місцях та дорогах», - розповіла Людмила Цевух.У Шацькому відділенні поліції також задоволені, що в селищній раді відгукнулися на їхню пропозицію та виділили кошти на закупівлю камер. Кажуть, самі камери - хороші, а зображення – якісне.«Влітку у сезон відпочинку в Шацький район їде чимало відпочивальників, збільшується кількість потоку автотранспорту, відповідно – різних злочинів та ДТП. Система відеонагляду допоможе поліції вчасно реагувати на різні порушення, в тому числі й ситуацію на дорогах, оперативніше розкривати злочини. Сподіваємося також, що у Світязькій сільській раді також подбають про безпеку своїх громадян та відпочивальників, і долучаться до встановлення системи відеонагляду», - коментує начальник Шацького відділення поліції

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