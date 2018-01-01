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На вулицях Шацька встановили відеокамери

На вулицях Шацька встановили відеокамери
У Шацьку запрацювали камери відеоспостереження.

Як розповіла в.о. Шацького селищного голови, секретар Людмила Цевух, на реалізацію програми передбачено з бюджету громади 150 тис. грн, - пише Район.Шацьк.

Тендер на закупівлю камер, їх встановлення та обслуговування виграла місцева фірма «Security house».

Поки закуплено сім камер відеоспостереження та програмне забезпечення до них, з яких шість уже запрацювали. Охоронна фірма встановила їх в центрі Шацька, у сквері, на в’їздах в селище, та виведені на центральний пульт Шацького відділення поліції.

«Повністю кошти ще не використали. Побачимо, як будуть працювати встановлені камери, а потім будемо докуповувати решту та встановлювати їх у найбільш «проблемних» громадських місцях та дорогах», - розповіла Людмила Цевух.

У Шацькому відділенні поліції також задоволені, що в селищній раді відгукнулися на їхню пропозицію та виділили кошти на закупівлю камер. Кажуть, самі камери - хороші, а зображення – якісне.

«Влітку у сезон відпочинку в Шацький район їде чимало відпочивальників, збільшується кількість потоку автотранспорту, відповідно – різних злочинів та ДТП. Система відеонагляду допоможе поліції вчасно реагувати на різні порушення, в тому числі й ситуацію на дорогах, оперативніше розкривати злочини. Сподіваємося також, що у Світязькій сільській раді також подбають про безпеку своїх громадян та відпочивальників, і долучаться до встановлення системи відеонагляду», - коментує начальник Шацького відділення поліції Андрій Семенюк.


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Теги: Шацьк, відеокамери
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Коментарі 1
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Чудово. Навіть в Шацьку вже встановили відеокамери, а в Луцьку вже який рік теляться.
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