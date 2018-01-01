Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+

У Кривому Розі п'яний водій збив на смерть двох жінок.Інцидент близько 4:00 ранку, - передає 5 канал.Як стало відомо, за кермом Nissan сидів 26-річний чоловік. Не впоравшись з кермуванням, ВОДІЙ збив двох жінок. Машина вилетіла в кювет.Водій легковика, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, вижив. А от обидві жінки померли на місці трагедії. Тіло однієї з них відкинуло у вітрину магазину, що знаходився неподалік, а другої - на проїжджу частину.На місце пригоди одразу прибули патрульні й слідчі.