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Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+

Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
У Кривому Розі п'яний водій збив на смерть двох жінок.

Інцидент близько 4:00 ранку, - передає 5 канал.

Як стало відомо, за кермом Nissan сидів 26-річний чоловік. Не впоравшись з кермуванням, ВОДІЙ збив двох жінок. Машина вилетіла в кювет.

Водій легковика, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, вижив. А от обидві жінки померли на місці трагедії. Тіло однієї з них відкинуло у вітрину магазину, що знаходився неподалік, а другої - на проїжджу частину.

На місце пригоди одразу прибули патрульні й слідчі.

Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+
Жахлива аварія у Кривому Розі: жінку відкинуло у вітрину магазину. ФОТО 18+

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Теги: аварія, смерть, тіло, вітрина
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