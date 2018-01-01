На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО

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У Камені-Каширському 24 жінкам, які народили та виховали п’ять або більше діток, урочисто вручили нагороди.Вітали «героїчних» матерів 23 червня у місцевому будинку культури.Камінь-Каширський район – лідер в області з кількістю багатодітних матерів. Тож і сьогодні місцевим жінкам вручили «порцію» нагород – згідно із указом Президента від 11 травня 2018 року 24 мешканкам району присвоїли почесне звання «Мати-героїня».Голова Волинської обласної державної адміністрації, який прибув вітати жінок, зауважив, що нині має дуже почесну місію. Адже і з однією дитиною важко впоратися, а тут зібралися мами, які виховали по 5, 8, 11 дітей, а це – найважча робота.«Спробуй їх усіх зібрати, нагодувати, причесати, зловити, щоб нікуди не бігло», - мовив посадовець. Опісля він повідомив, що практично кожного дня підписує та надсилає до Києва документи на відзначення багатодітних волинських матерів.«Хочу побажати вам, вашим сім’ям, діткам, внучатам міцного здоров’я і щасливого, побудованого нами з вами, майбутнього», - резюмував він та взявся вручати жінкам нагороди. До слова, двоє з переліку матусь від часу підписання указу вже встигли знову народити малюків.Окрім того, голова ОДА відвідав родину багатодітної волинянкиіз села Ворохоби Камінь-Каширського району. Жінка виховала дочку та 6 синів, має 15 внуків та 14 правнуків. Нині їй 78 років, а звання матері-героїня їй присвоїли два роки тому.«Тітка дуже добра, вона ще й до моєї мами ходить. Мамі моїй 83 роки, то тітка Марія ще й її доглядає», - розповіла сусідка жінкиСама ж багатодітна мама була дуже розчулена візитом та припрошувала усіх до столу.«Я щаслива перед людьми і Богом, що маю таких діточок», - розповіла жінка.Наймолодший син матері-героїні,- «кіборг» із 80-ої бригади, обороняв Донецький аеропорт. Чоловік перебував там у найгарячіші дні, отримав 3 контузії та нині має проблеми зі здоров’ям.«Він перші місяці тільки й говорив про своїх хлопців… Він добровільно пішов Україну захищати, і дякувати Господу Богу, що й вернувся. Я за нього молилася», - розповіла жінка.Савченко зауважив, що не можна бути байдужими, бо багато чого в житті вирішує взаємопідтримка, а гуртом легше впоратися із негараздами. Тож «кіборга» вже незабаром заберуть до Луцька, аби його обстежили лікарі, та допомогли «поправити» здоров’я.