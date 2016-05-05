Поліція розшукує 26-річного лучанина за скоєння тяжких злочинів. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Луцький відділ поліції розшукує Уверткіна Вадима Олександровича.
Чоловік переховується від органів досудового слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 ( грабіж ) та ч. 2 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
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Чоловік переховується від органів досудового слідства, - інформує ГУНП у Волинській області.
Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 ( грабіж ) та ч. 2 ст. 125 ( умисне легке тілесне ушкодження ) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
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