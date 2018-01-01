Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО

Максим Рудік опублікував добірку гарних і милих світлин благородних оленів, які мешкають на території Ківерцівського району.



Про це йдеться на його сторінці у facebook.



"Олені благородні та плямисті на території Ківерцівського району.

червень 2018", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що у



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