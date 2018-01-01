вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО

Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
Фотограф Максим Рудік опублікував добірку гарних і милих світлин благородних оленів, які мешкають на території Ківерцівського району.

Про це йдеться на його сторінці у facebook.

"Олені благородні та плямисті на території Ківерцівського району.
червень 2018", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Воротнівському та Звірівському лісництвах мешкають сотні диких звірів – олені, козулі, дикі кабани, вовки. Крім того, у Воротнівському лісництві є вольєр із ланями. Їх завезли декілька місяця тому, на Волині таких тварин більше ніде немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: олені, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Сьогодні, 17:15
На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Сьогодні, 17:14
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Поліція розшукує 26-річного лучанина за скоєння тяжких злочинів. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Бабусю, яку кинули напризволяще в луцькій лікарні, відправили додому
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО У місті на Волині – проблеми з водопостачанням. ВІДЕО
15 червень, 15:38
Як на Волині розводять оленів. ФОТО Як на Волині розводять оленів. ФОТО
10 червень, 23:12
Буде новий рентген і кабінет: Савченко обнадіяв ківерцівських медиків Буде новий рентген і кабінет: Савченко обнадіяв ківерцівських медиків
04 червень, 17:04
Розповіли про стан водіїв фур, які зіткнулися у Ківерцях. ФОТО Розповіли про стан водіїв фур, які зіткнулися у Ківерцях. ФОТО
01 червень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
22 червень, 14:32
 1
У FigliMigli – безлімітний тариф*
Сьогодні, 18:01
 0
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Сьогодні, 17:14
 0
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8