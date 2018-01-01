Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Фотограф Максим Рудік опублікував добірку гарних і милих світлин благородних оленів, які мешкають на території Ківерцівського району.
Про це йдеться на його сторінці у facebook.
"Олені благородні та плямисті на території Ківерцівського району.
червень 2018", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Воротнівському та Звірівському лісництвах мешкають сотні диких звірів – олені, козулі, дикі кабани, вовки. Крім того, у Воротнівському лісництві є вольєр із ланями. Їх завезли декілька місяця тому, на Волині таких тварин більше ніде немає.
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Про це йдеться на його сторінці у facebook.
"Олені благородні та плямисті на території Ківерцівського району.
червень 2018", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Воротнівському та Звірівському лісництвах мешкають сотні диких звірів – олені, козулі, дикі кабани, вовки. Крім того, у Воротнівському лісництві є вольєр із ланями. Їх завезли декілька місяця тому, на Волині таких тварин більше ніде немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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