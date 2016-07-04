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Дівчина розбила орендовану Ferrari вартістю у 660 тисяч доларів. ВІДЕО

Дівчина розбила орендовану Ferrari вартістю у 660 тисяч доларів. ВІДЕО
У місті Веньлін (Китай) дівчина розбила Ferrari 458 вартістю в 660 тисяч доларів через кілька хвилин після того, як орендувала машину.

ДТП зняла камера відеоспостереження, яка була встановлена на одній з доріг,- пишуть Факти з посиланням на Daily Mail.

Дівчина втратила контроль над автомобілем через мокру дороги.

В результаті Ferrari врізалася в огорожу, після чого зіткнулася з BMW, яке влетіло в інший автомобіль.

Незадовго до аварії дівчина похвалилася відео з салону машини.

"Перший раз за кермом Ferrari. Це дійсно дуже приголомшливе відчуття", — сказала вона на відео.

Чи була застрахована відповідальність китаянки, не повідомляється. В результаті ДТП ніхто серйозно не постраждав.


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Теги: Ferrari, аварія
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