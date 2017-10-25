На Волині батьки знехтували 4-річним сином

Іванко Поліщук, на вигляд, безтурботний хлопчик. Але встиг чимало пережити: тяжкі діагнози, байдужість батьків, життя у Будинку дитини, інтернаті та притулку.



Дитину побачили батьки пацієнтів Волинської обласної дитячої лікарні, в якій Іванко лежав на початку червня, - йдеться у сюжеті



У Головненській школі-інтернаті, де Іванко провів кілька місяців, усі звинувачення відкидають. Кажуть, дитина у такому стані не через поганий догляд, а через вроджену хворобу. У списку його діагнозів – грижа спинномозкового каналу, порушення роботи тазових органів, деформація стоп, парез ніг, анемія та інші.



У школі кажуть, поки дитина була у лікарні, працівники цікавились його долею. А от рідні батьки – ні.



Хлопчика у батьків забрали два роки тому і за цей час вони навідались до нього лише три рази. Нині у суді перебуває справа про позбавлення їх батьківських прав. При цьому у сім’ї є ще двоє синів. Один повнолітній, інший ходить у восьмий клас.



У службі у справах дітей кажуть, що за середнім сином доглядають добре. Нині у Головненській школі літні канікули, тож Іванка переселили у Рожищенський притулок.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирирічний, на вигляд, безтурботний хлопчик. Але встиг чимало пережити: тяжкі діагнози, байдужість батьків, життя у Будинку дитини, інтернаті та притулку.Дитину побачили батьки пацієнтів Волинської обласної дитячої лікарні, в якій Іванко лежав на початку червня, - йдеться у сюжеті 12 каналу У Головненській школі-інтернаті, де Іванко провів кілька місяців, усі звинувачення відкидають. Кажуть, дитина у такому стані не через поганий догляд, а через вроджену хворобу. У списку його діагнозів – грижа спинномозкового каналу, порушення роботи тазових органів, деформація стоп, парез ніг, анемія та інші.У школі кажуть, поки дитина була у лікарні, працівники цікавились його долею. А от рідні батьки – ні.Хлопчика у батьків забрали два роки тому і за цей час вони навідались до нього лише три рази. Нині у суді перебуває справа про позбавлення їх батьківських прав. При цьому у сім’ї є ще двоє синів. Один повнолітній, інший ходить у восьмий клас.У службі у справах дітей кажуть, що за середнім сином доглядають добре. Нині у Головненській школі літні канікули, тож Іванка переселили у Рожищенський притулок.

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