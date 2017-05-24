Відкрили пам’ятник загиблим у Другій світовій війні волинянам

На Волині у селі Стобихва Камінь-Каширського району відкрили пам’ятник місцевим мешканцям, які загинули у Другій світовій війні.Про це повідомили у Камінь-Каширській РДА.У Стобихві відкрили пам’ятний знак жителям цього населеного пункту, які загинули у роки Другої світової війни. Викарбувані на двох гранітних плитах імена полеглих у боях земляків назавжди залишаться важливою сторінкою у героїчному літописі.Серед присутніх – місцева громада, громадські активісти, науковці, духовенство.Варто зауважити, що спорудження цієї пам’ятки ініціювала місцева жителька. Таку ініціативу підтримала районна влада. Так, за кошти районного бюджету, а частково за спонсорські, вдалося реалізувати заплановане.Ініціаторка встановлення пам’ятного знаку Олена Макарук, яка щиро подякувала від усієї громади всім причетним до цієї благородної справи людям.Представники духовенства із сіл Піщане, Великий Обзир і Верхи освятили пам’ятний знак.