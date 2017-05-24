Відкрили пам’ятник загиблим у Другій світовій війні волинянам
Сьогодні, 00:49
На Волині у селі Стобихва Камінь-Каширського району відкрили пам’ятник місцевим мешканцям, які загинули у Другій світовій війні.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РДА.
У Стобихві відкрили пам’ятний знак жителям цього населеного пункту, які загинули у роки Другої світової війни. Викарбувані на двох гранітних плитах імена полеглих у боях земляків назавжди залишаться важливою сторінкою у героїчному літописі.
Серед присутніх – місцева громада, громадські активісти, науковці, духовенство.
Варто зауважити, що спорудження цієї пам’ятки ініціювала місцева жителька Олена Макарук. Таку ініціативу підтримала районна влада. Так, за кошти районного бюджету, а частково за спонсорські, вдалося реалізувати заплановане.
Ініціаторка встановлення пам’ятного знаку Олена Макарук, яка щиро подякувала від усієї громади всім причетним до цієї благородної справи людям.
Представники духовенства із сіл Піщане, Великий Обзир і Верхи освятили пам’ятний знак.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській РДА.
У Стобихві відкрили пам’ятний знак жителям цього населеного пункту, які загинули у роки Другої світової війни. Викарбувані на двох гранітних плитах імена полеглих у боях земляків назавжди залишаться важливою сторінкою у героїчному літописі.
Серед присутніх – місцева громада, громадські активісти, науковці, духовенство.
Варто зауважити, що спорудження цієї пам’ятки ініціювала місцева жителька Олена Макарук. Таку ініціативу підтримала районна влада. Так, за кошти районного бюджету, а частково за спонсорські, вдалося реалізувати заплановане.
Ініціаторка встановлення пам’ятного знаку Олена Макарук, яка щиро подякувала від усієї громади всім причетним до цієї благородної справи людям.
Представники духовенства із сіл Піщане, Великий Обзир і Верхи освятили пам’ятний знак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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