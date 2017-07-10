Вартість ремонту садиби Лесі Українки на Волині знизилася втричі
Сьогодні, 07:24
Вартість комплексу ремонтно-реставраційних робіт в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки оцінили в 1,3-1,5 мільйона гривень.
Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.
В ОДА розглянули запит щодо виділення коштів на проектно-кошторисну документацію та проведення ремонтно-реставраційних робіт в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки.
«За розрахунками фахівців, орієнтовна вартість виготовлення проектно- кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи становить 135,0 тис.грн., з них: вартість вишукувально-проектних робіт - 30,0 тис.грн., розробка проектно-кошторисної документації - 105,0 тис.грн. За попередніми розрахунками, фінансування комплексу ремонтних робіт може складати - 1300,00-1500,00 тис.грн.» - йдеться у відповіді за підписом заступника голови ОДА Світлани Мишковець.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ремонт потрібно до 5 мільйонів гривень.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.
В ОДА розглянули запит щодо виділення коштів на проектно-кошторисну документацію та проведення ремонтно-реставраційних робіт в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки.
«За розрахунками фахівців, орієнтовна вартість виготовлення проектно- кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи становить 135,0 тис.грн., з них: вартість вишукувально-проектних робіт - 30,0 тис.грн., розробка проектно-кошторисної документації - 105,0 тис.грн. За попередніми розрахунками, фінансування комплексу ремонтних робіт може складати - 1300,00-1500,00 тис.грн.» - йдеться у відповіді за підписом заступника голови ОДА Світлани Мишковець.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ремонт потрібно до 5 мільйонів гривень.
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