Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень
Сьогодні, 05:20
Ківерцівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Звірівської сільської ради.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 грн.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 грн.
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