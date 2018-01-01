Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень





Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Звірівської сільської ради.Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 грн.

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