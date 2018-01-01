вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень

Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень
Ківерцівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Звірівської сільської ради.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Суд його визнав винним у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та оштрафував на 850 грн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують кавуни і дині
Відпустка на морі: ТОП-3 місць, де вигідно відпочити волинянам
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень
Сьогодні, 05:20
Атовець одружився у Луцькому замку
Сьогодні, 04:10
Скрізь лежали мертві, - очевидець про різанину у волинському селі
Сьогодні, 03:01
ПриватБанк став фінансовим гарантом зі сплати митних платежів*
Сьогодні, 01:53
Відкрили пам’ятник загиблим у Другій світовій війні волинянам
Сьогодні, 00:49
Схожі новини
Митник з «Устилуга» заробив штраф Митник з «Устилуга» заробив штраф
21 червень, 05:09
Волинський бізнесмен розгорнув незаконну торгівлю у древній пам’ятці Волинський бізнесмен розгорнув незаконну торгівлю у древній пам’ятці
19 червень, 07:07
Волинянину, який торгував наркотиками, «дали» дев'ять років в'язниці Волинянину, який торгував наркотиками, «дали» дев'ять років в'язниці
08 червень, 13:17
Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч Прокуратура відсудила у волинської фірми 50 тисяч
16 березень, 00:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський фотограф «вполював» благородних оленів. ФОТО
23 червень, 17:01
 1
Корупційне правопорушення обійшлося депутату у 850 гривень
Сьогодні, 05:20
 0
Атовець одружився у Луцькому замку
Сьогодні, 04:10
 0
Скрізь лежали мертві, - очевидець про різанину у волинському селі
Сьогодні, 03:01
 0
ПриватБанк став фінансовим гарантом зі сплати митних платежів*
Сьогодні, 01:53
 0
Медіа
відео
1/8