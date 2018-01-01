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Атовець одружився у Луцькому замку

Атовець одружився у Луцькому замку
Учасник АТО Сергій Суліковський, перебуваючи у Луцькому військовому госпіталі, одружився із коханою Наталкою.

Про це пише Район. Горохів.

Через брак часу молодята вирішили скористатися пілотним державним проектом міністерства юстиції України по реєстрації шлюбів. Цей проект, що має назву «Шлюб за добу», почав діяти у Луцьку з 2017 року.

Як чинний військовослужбовець, Сергій зміг організувати власне одруження у стінах мальовничого замку Любарта, яке без зайвого пафосу пройшло 22 червня. Війна з агресором не змогла завадити мирним планам молодят. Процедуру розпису пришвидшили, аби Сергій міг повернутися на лікування.

Не було ні пишного білого плаття, ні подруг молодої. Нічого, властивого звичним весіллям. Із присутніх: мама Сергія, тато Наталки, луцька волонтерка Наталія Ариванюк, волонтер із Горохова Віталій Гладун, племінники і кілька побратимів Сергія.

Жовте плаття нареченої та синя вишиванка військового ніби сяяли у проміннях сонця на строгому середньовічному тлі замку Любарта.

«Війна війною, а кохання коханням. Життя надто коротке, щоб жити далеким майбутнім і саме на війні це розумієш краще за все»,- сказав Сергій Бойко, якому у 2014 році довелося на собі відчути всі жахіття російської агресії.


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Теги: весілля, Луцький замок
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