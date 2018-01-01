Пляж по-новому: на Світязі відновлюють відпочинкову зону. ФОТО





Раніше сюди вже завезли 500 вантажівок піску, пише інтернет-видання



Директор Шацького національного природного парку Марія Христецька каже, готуватись до сезону почали ще взимку. Завершити ж роботи планують за тиждень.



"В першу чергу ми хотіли вирівняти територію, тому що величезні ями були, калюжі, болото. Першочергово завезли землю, глину, аби підняти пляж. Після цього засипали його піском", - розповідає посадовиця.



З її слів, пляж поділили на ділянки, кожну з яких закріпили за підприємцем. Вони відповідають за порядок на своїй території - прибирають, косять траву.



А от централізовано сміття вивозить місцеве комунальне підприємство, яке заключило договір з національним природним парком. Останній також платить за обслуговування біотуалетів. На туалети щосезону витрачають 200 тисяч гривень.



Одне з джерел доходів парку - екологічний збір. 25 гривень за легкове авто та п'ять гривень з людини повинні сплачувати туристи, які в'їжджають на територію Шацького національного природного парку.



Наступного року на центральному пляжі планують поставити лежаки. Обіцяють, що засмагати на них відпочивальники зможуть безкоштовно.

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