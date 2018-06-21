Волиняни на євроавто відстоюватимуть доступне розмитнення





Про це повідомив Радим Романюк у групі Доступне авто кожному українцю.



У дописі повідомляють, що відбулися збори щодо доступних ставок розмитнення для громадян. Тож присутні на зборах одноголосно не підтримали запропоновані законопроекти комітетом ВРУ щодо розмитнення автомобілів.



"Після обговорення даного питання вирішили:

-донести позицію громади, щодо необхідності прийняття законопроектів які будуть містити доступні ставки розмитнення (врахування доходів простих громадян і їх можливостей щодо придбання автомобіля);

-включити в законопроекти пільгову умову розмитнення для учасників бойових дій;

- зібрання без політичних прапорів", - пише Романюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни-власники автівок на єврономерах не підтримують пропоновані законопроекти щодо розмитнення автомобілів, натомість вони будуть відтоювати позицію стосвно доступних ставок.Про це повідомивДоступне авто кожному українцю.У дописі повідомляють, що відбулися збори щодо доступних ставок розмитнення для громадян. Тож присутні на зборах одноголосно не підтримали запропоновані законопроекти комітетом ВРУ щодо розмитнення автомобілів."Після обговорення даного питання вирішили:-донести позицію громади, щодо необхідності прийняття законопроектів які будуть містити доступні ставки розмитнення (врахування доходів простих громадян і їх можливостей щодо придбання автомобіля);-включити в законопроекти пільгову умову розмитнення для учасників бойових дій;- зібрання без політичних прапорів", - пише Романюк.

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