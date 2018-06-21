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Волиняни на євроавто відстоюватимуть доступне розмитнення

Волиняни на євроавто відстоюватимуть доступне розмитнення
Волиняни-власники автівок на єврономерах не підтримують пропоновані законопроекти щодо розмитнення автомобілів, натомість вони будуть відтоювати позицію стосвно доступних ставок.

Про це повідомив Радим Романюк у групі Доступне авто кожному українцю.

У дописі повідомляють, що відбулися збори щодо доступних ставок розмитнення для громадян. Тож присутні на зборах одноголосно не підтримали запропоновані законопроекти комітетом ВРУ щодо розмитнення автомобілів.

"Після обговорення даного питання вирішили:
-донести позицію громади, щодо необхідності прийняття законопроектів які будуть містити доступні ставки розмитнення (врахування доходів простих громадян і їх можливостей щодо придбання автомобіля);
-включити в законопроекти пільгову умову розмитнення для учасників бойових дій;
- зібрання без політичних прапорів", - пише Романюк.

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Теги: іноземна реєстрація, розмитнення, пільги
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Коментарі 2
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Ну це не власники авто, а незаконні користувачі, власник - іноземець.
Звісно що вони не згодні, бо вони хочуть, щоб бляхи їхні дали їм розмитнити безкоштовно, то єдине що їх влаштовує.
Але того не станеться, тому ці зібрання не чим не відрізняються від стада баранів.

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Постанова кабміну з 21.06.2018 роблять все для того щоб не впустити бляхі в Україну, а ті бляхі що є через рік мають виїхати. Так що влада бере ізмором через рік будуть всіх тормозити за не законне перебування блях в Україні і вилучати. Владі не вигідно доступне авто для людей.
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