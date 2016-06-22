Волинянка перемогла на змаганнях з боротьби в Китаї. ВІДЕО

Юлія Ткач перемогла на Відкритому чемпіонаті Китаю з вільної ботьби у категорії 62 кг.



Змагання відбулися у міст який відбувся у Тайюані.



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Ковельчанка у фіналі перемогла китаянку Бао Лінг Лінг.



«Я думала про помилки, які я зробила на Clippan Lady Open, і просто хотіла перемогти тут. Це боротьба, і боротьба – це моя робота і моє життя. Мені подобається боротьба, і я щаслива, що я зайняла перше місце», – каже Юлія Ткач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкаперемогла на Відкритому чемпіонаті Китаю з вільної ботьби у категорії 62 кг.Змагання відбулися у міст який відбувся у Тайюані.Про це інформує Район. Ковель із посиланням на сайт United World Wrestling.Ковельчанка у фіналі перемогла китаянку«Я думала про помилки, які я зробила на Clippan Lady Open, і просто хотіла перемогти тут. Це боротьба, і боротьба – це моя робота і моє життя. Мені подобається боротьба, і я щаслива, що я зайняла перше місце», – каже Юлія Ткач.

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